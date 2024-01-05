文．洪寶山

未來CPU+GPU+NPU組合 將成為AI PC算力基礎

2024年被視為AI PC元年，未來CPU+GPU+NPU的組合將成為AI PC的算力基礎。CPU主要用於控制和協調其他處理器的工作，GPU主要用於大規模並行計算，NPU專注於深度學習和神經網路的計算。NPU可以根據網路運算的特點，通過軟硬體程式設計，實現多種特定用途的網路功能。相比傳統CPU和GPU，NPU能夠以更高的效率、更低的功耗執行神經網路任務。這不僅可以讓用戶在本地進行AI模型的訓練和推理，不必依賴雲端的計算資源，還支持用戶根據自己的需要進行模型的訓練和優化，符合當前軟體和服務的個性化、客製化發展趨勢。

在未來的PC發展中，NPU作為AI算力的核心將會在PC上得到廣泛應用，但這也會導致成本上升，由於企業用PC對可靠性和使用壽命的要求更加嚴苛，企業更傾向於採用已經經過驗證的技術，以確保系統的穩定性。因此，NPU在發展初期將集中在消費性PC的高端系列，這是因為消費性PC的用戶對產品性能、功能和使用體驗的重視程度超過了對可靠性和使用壽命的要求，因此，廠商通常更願意在消費性PC嘗試新技術。

英特爾在近期發表內置NPU的第14代酷睿Ultra移動處理器，採用了最新的Intel 4製程。超微也不甘示弱發表加入NPU的銳龍8040處理器，遊戲性能最高提升80%，AI性能提升60%，多線程性能增加10%。蘋果搭載NPU的M3處理器MacBook，據傳性能相較於M1提升了60%。

電商、線上廣告和線上旅遊 參與度和轉化率將大幅提高

誰需要AI PC？正因為消費性PC用戶的需求和使用場景相對靈活，AI正在顛覆與重構互聯網行業，ChatGPT正改變消費者對於搜尋和網路互動的方式，並帶來更高水準的參與度和用戶體驗，生成式AI正賦予電商、線上廣告和線上旅遊等行業，帶來更高的參與度和轉化率，從而提升銷售和行銷效率，並改善獲利能力。

例如，生成式AI推動線上廣告擴張，並提高廣告支出回報(ROAS)，預計2024年線上廣告的年增率將達14%，甚至在全球五十場選舉與巴黎奧運會等因素進一步提升線上廣告業務。線上廣告已經占到整體廣告預算的70-75%以上，隨著終端需求的整體改善和用戶黏性的上升，更新的線上廣告形式(如短視頻)以及不斷改進的廣告效果評估工具正帶來整體轉化率的提高，汽車、消費品、電商和旅遊廣告等行業將重新開始增加廣告支出。

廣告創新是線上廣告表現持續提升的關鍵，75%的媒體買家希望生成式AI工具能夠節省時間，基於AI的自動廣告管理工具，例如Meta自動生成廣告系統Advantage+和谷歌的Performance Max，可以利用生成式AI技術改進廣告內容、定位、個性化推薦等，預期Meta、谷歌、Pinterest和亞馬遜將從中受益。

2024年AI個人助理興起 將在B2B和B2C之間普及開來

由於大規模預訓練模型、大模型的興起以及在消費者中普及，2024年可能是AI個人助理在B2B和B2C之間普及開來。2023年12月31日美國聯邦最高法院首席大法官羅伯茲年終報告中表示，AI可能增加貧困訴訟當事人訴諸司法的機會，徹底改變法律研究，並協助法院更快、更便宜地解決案件，同時也指出隱私問題和當前技術無法複製人類裁量權。

羅伯茲提到一個例子，AI幻覺導致律師在法庭文件中引用不存在的案件，並說這「絕對不是一件好事」。巧合的是，最近紐約時報也控告OpenAI及背後的金主微軟侵權，指兩家公司非法使用紐約時報數以百萬篇文章，開發聊天機器人ChatGPT等AI產品，由於生成式AI創造新作品的前提是，提供大量的數據重新組裝，而線上公開的數據就容易有侵權的問題，因此對於創新與創作型工作就需要AI PC的本地算力來訓練客製化的模型，達到開發出一個屬於自己獨特的專業創新，又避免侵權的AI助理目的。

從AI發展的趨勢來看，OpenAI的GPT-4 Turbo、谷歌的Gemini和Meta的Llama 2模型可以提供搜尋引擎上才能獲得的搜尋體驗，可以想像到未來，幾乎每個公眾人物都有一個跟本尊相似、透過模型訓練過的AI助理或虛擬直播主，每個中小型企業都可以提供個性化服務，最終帶來網站用戶黏性和轉化率的提高。