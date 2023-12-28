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讓婚禮更加分！典華聯名MIX LAB 打造婚禮香氛季

聯合新聞網／ 理財周刊

文．顏瓊真 圖．典華幸福機構

對每一對步入結婚殿堂的新人來說，滿心喜悅地迎接生命中最重要的時刻，他們除了內心滿滿的幸福感外，也特別想要親友的祝福，並留下最深的記憶！

而這份記憶除了影像的記錄外，也可以是帶有獨特香氛的記憶。

典華除了多元的婚宴場地外，特別聯名MIX LAB打造婚禮香氛季，讓人不只以嗅覺品香，還能以視覺色彩做想像，要讓新人的婚禮更加分。

香氛的幸福感動

你相信香氣能創造幸福的感動嗎？而這種感動，是日後當你再聞到類似的香氣時，立即能喚起婚禮當時，充滿各種祝福或意外驚喜的滿滿回憶。

來典華，可以為自己的婚禮客製最獨特的香氛，並分享給來祝福的親友，跟你有同樣的香氛記憶。

典華談到，深知不少新人除了精心打扮的結婚禮服與婚照，以及希望在何種氛圍的禮堂舉辦他們人生最重要的婚禮，他們也常常分享心中對婚禮的各種期盼，以及想在什麼的婚宴場合留下最美好的「記憶」。

新莊典華最受新人喜愛的是，擁有大台北地區少見的戶外婚禮，並打造「法蘿廳Floral」及「北歐光境」兩種不同風格的宴客場景。

諮詢喜宴贈限量款婚禮香氛

而善於為新人創造幸福記憶的典華，這回更要用婚禮「香氛」，讓新人愛的家人及親友們記住這個幸福時刻的獨特香味，帶走滿滿的記憶。

典華攜手台灣手工香氛品牌MIX LAB，為每一對新人量身打造婚禮香氛，期間限定三個月，從2023年12月1日開跑，至2024年2月29日結束。

凡預約到店諮詢喜宴，就贈限量款婚禮香氛，包括一、到店香氛小禮，有MIX LAB熱銷款手工香氛(感受被窩/雨後/旅途的特色香氣)，數量有限，送完為止；二、MIX LAB 香氛禮獨家優惠，於購物車輸入典華專屬優惠碼「520」即可享有客製香氛小物買十送一，及調香體驗課程9折優惠，可現場客製調香體驗，完成專屬新人兩人的故事香水，讓香味帶入婚禮，打造新婚儀式感。

預訂喜宴享抽獎機會

而下訂喜宴還享有抽獎機會，包括MIX LAB 熱銷品月月抽，2024.01.05抽一組天然大豆香氛蠟燭100份 (價值$7,875)；2024.02.05抽一組客製IG限時動態濾鏡 (價值$2,940)；2024.03.05抽一組調香體驗課程(價值$3,948)。

典華表示，MIX LAB 台灣手工香氛在不斷的混合與實驗中，調配出記憶中的美好香氣，以香氣陪伴各種令人難忘的記憶，而香氛皆以粧品級香氛精油、進口環保天然大豆蠟製成，讓新人在享受香氛時也能安全無負擔。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1218期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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