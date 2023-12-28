樹人觀光實踐青銀共學 打造社區共好願景

【文．理財周刊新聞中心】

提升學生的專業技能，讓課堂學習更貼近銀髮需求，樹人家商觀光事業科近日前進鄰近的山佳社區發展協會研習，陪伴銀髮長者們參與樂齡律動課，學生們更精心準備「果凍花」與「冷泡茶」，讓運動完的長輩能夠立即補充能量，貼心舉動讓現場長者備感窩心，青銀互動熱烈，同時透過此次體驗讓學生從實務中發現銀髮族群運動需求的不同，從而應用於未來樂齡活動的互動設計上。

隨著台灣即將邁入超高齡社會，人口老化帶來的生活與照護問題迫在眉睫，樹人家商在「新北市創新教育加速器計畫」的支持下，以創新教育模式打破學習上的場域限制，帶領學生走進社區，透過行動參與從情境中學習傾聽、陪伴長者，深化學生銀髮相關知能，增進青銀交流。

此次，樹人家商觀光事業科師生來到山佳社區發展協會觀摩樂齡律動課，以輕快歡樂的音樂結合響板、鈴鼓等樂器，再搭配大動作的肢體擺動，伸展四肢活絡筋骨，達到訓練手部肌肉、增加肢體反應力的目的。此外，為了讓運動完的長者能夠即時補充體力，觀光科學生們特別為長者精心準備療癒甜點「果凍花」，不只擁有漂亮的花朵造型，更選用純天然的果汁製作，不添加任何色素、化學香精，再配上清涼解渴無糖的「冷泡茶」，讓長者開心享用吃得健康。

現場長者開心表示，很難得多了這麼多跟自己孫子年齡相仿的同學一起運動，讓這次的律動課有別以往更加輕鬆活潑，希望未來能有更多機會一起上課互動。山佳社區發展協會承辦人員張秀惠表示，此次很感謝樹人家商觀光科的師生前來陪伴長者，讓長者擁有更多與外界交流的機會，渲染學生陽光活力氣息，露出開朗自信笑容。

樹人觀光科主任沈純妃指出，藉由這次互動機會，讓學生從實作中學習如何傾聽、關懷長者，許多學生也從中發現一些銀髮的特殊需求，像是為了幫助長者記憶，銀髮律動多是以重點、重複性的大動作組成，而這些伸展動作不僅能幫助長者維持身體機能，更能刺激腦部活動，有助長者延緩認知功能衰退，未來考慮將這些重點動作加入表演，設計貼近長者需求的律動，打造更多互動交流的機會。

樹人家商校長利政南表示，在「新北創新教育加速器計畫」的挹注下，樹人家商積極帶領學生走入地方，期望透過情境式學習，幫助學生從真實情境中觀察銀髮需求，並從中了解社區現況，學習應用課堂所學，提升學生專業技能的同時豐富地方多元性，與社區共創共好未來，實現樹人家商「安心新北、扶老同行、樂活人生」的核心理念。