電商CEO創業路：擇己所愛 然後做就對了！

文．林怡妏

電商CEO的日常就像一點五倍速加快播放的影像，不停地與時間賽跑。在接受《理財周刊》專訪前，瑪菲司剛完成電視台的採訪，她沒有空擋休息，只用片刻時間轉換情緒，便開始接受記者對她人生、事業、生活的各種拷問。

*對「喜歡的事」的執拗與不服輸

瑪菲司是一個不喜歡停下來的人，她害怕自己沒有進步，所以時刻督促自己努力往前奔跑，而這份執著與自律全來自她熱愛的事業。

大學就讀新聞系的瑪菲司，畢業後沒有依循本業當記者，反而做起網拍生意，她說自己也曾有個記者夢，直到無意間發掘自己對「買賣」的熱愛，同時認知到新聞工作並不適合自己後，便毅然決然轉換跑道。

「大學時我就開始在無名小站販賣二手衣物，生意非常好，畢業後，我和當時的男友批了些女生的小物件，在敦南誠品外擺攤做生意。」

瑪菲司回憶，有一回她一如往常的在擺攤，卻碰到大學學長佇足在她的攤位前，怔怔地對她說：「學妹，你有必要過成這樣嗎？」

面對質疑與看輕，瑪菲司起初有些錯愕與難過，但她沒有深陷悲憤的情緒，反倒將質疑的聲音化為肯定自己的力量。「學長這麼一說，讓我清楚體認到原來我這麼喜歡賣東西，喜歡到不管別人怎麼看待我，我還是想繼續做下去。」

瑪菲司認為，知道自己「喜歡什麼」、「不喜歡什麼」很重要，這兩個定錨成了她載浮載沉的創業歷程中重要的力量，憑藉著這股「擇己所愛」的信念，即使面對質疑，也能將它化為成就事業的臨門一腳。

與瑪菲司聊著，發覺她眼神中隱約透露一點執拗與不肯低頭的脾氣。那樣的性格，那樣的眼神會讓你明白，她多年來冒險走踏的歷程沒有一點僥倖，而是一次又一次的自我懷疑，然後是一次又一次的選擇忠於自己，最後，才來到這裡。

*磕磕絆絆創業路 找到堅持下去的信念

瑪菲司從日本代購做起，透過YAHOO奇摩拍賣販售商品，「早上班機抵達日本後，我就馬不停蹄地開始選貨，中午將待售商品拍完、整理照片，大約晚上八點前把照片都整理到網站上，飛一趟整整五天的時間，我都在做一樣的事情。」

客源穩定後，瑪菲司在台北東區開了一家實體店面，一圓自己的「闆娘」夢。「客戶都很開心，因為終於有一個地方可以試穿衣服，許多客人來取貨還會順便消費。」瑪菲司說，開店初期生意非常好，搭配網路平台，銷售表現十分亮眼。

眼見苦心經營的事業就要迎來收成期，房東卻開始向她喊漲租金，後來又碰上電商的平台轉移，讓她的網拍生意一下子流失了許多客戶。

「我逐漸將網路平台的經營重心轉移到臉書，實體店面則是不慍不火地經營著。」

後來，她與現在的丈夫相識、結婚、生下小孩，瑪菲司仍繼續經營實體店面與網路店舖，那是她第一次體會到職場媽媽要兼顧事業與家庭的辛勞與不易。

「我每天帶著小孩去店裡上班，一邊照顧小孩，一邊忙代購，心理壓力達到高峰。」瑪菲司說自己當時就像是隨時會爆發的活火山，與丈夫間的爭執更如連續劇般每日上演。她差點就要應驗了母親在得知她有小孩時說的那句話：「你的人生完蛋了！」

女性結了婚、有了小孩，事業就「完蛋了」嗎？

走在人生隘口，瑪菲司的心底有個聲音，宛如那個曾經執拗、不服輸的自己正向她拚命呼喊：「還不到放棄的時候！」

最終，她與丈夫冷靜下來促膝長談，他們決議合夥一起為代購事業打拚。於是，丈夫辭去人人看好的外商工程師職位，她則把實體店面收了，轉戰網路代購與電商事業。

生命因眾多的選擇、時間的推移而愈加閃耀。瑪菲司坦言，創業過程難免遇到挫折，但重點是在失敗之後，再次找回信念，繼續堅持。

*電商時代 用「真實」打動消費者

如今，瑪菲司與丈夫共同經營的電商平台「Hola Mavis」已擁有一群忠實客群，甚至曾在雙十一檔期躍上全台灣電商熱度排行第四名，超越PChome，與電商龍頭們並列。

在電商高度競爭時代，Hola Mavis如何吸引消費者，且受到消費者擁戴？瑪菲司認為是「真實」。

當電子商務從單純的產品上架與出貨的網購流程，進入直播、下單的混合式購物模式，賣家與買家間的關係更像是朋友，雙方沒有距離感，有更多的互動與交流，螢幕另一頭的賣家似乎成了可親的對象。

為了讓消費者更加了解產品的效能與屬性，瑪菲司還曾在直播間洗頭，為消費者試用洗髮精；疫情期間她與丈夫更突破諸多限制，到美國進行精品品牌的封館直播。瑪菲司說，直播代購某種程度上是一種陪伴事業，「重要的不是把東西賣給什麼樣的人，而是想陪伴什麼樣的受眾。」

Hola Mavis希望將最真實的自己與最真實的產品內容呈現給他們的受眾，他們真誠做自己，也吸引真誠喜愛他們的粉絲。瑪菲司表示，在直播電商的趨勢中，每一種風格都有生存空間，只要能真實展現產品的使用者經驗、找到明確受眾，並深耕這塊利基市場，就能成功打造個人電商品牌，創造穩定營收。

*思考自己還能做什麼

談起疫情期間「史無前例」飛到美國做封館直播，瑪菲司笑說自己獅子座Ａ型的個性就是無所畏懼地拚命往前衝，儘管衝動的行為時常讓旁人替她捏把冷汗，但也為她開創出許多機會。像是在美國第一場封館直播結束後，亮眼的業績讓她接二連三地受到知名精品邀請去做封館直播。

事實上，瑪菲司時時刻刻都在思考「自己還能多做些什麼」，面對熱愛的事業，她總怕自己做得還不夠多、做得還不夠好，對她來說，一旦有了想達成的目標就一定能實踐，「沒有能不能，只有要不要。」

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瑪菲司(Mavis)

台灣知名電商Hola Mavis主理人，平台深度耕耘直播電商市場，以販售國外時尚包款、流行服飾、家居用品與實用小物等為主，採取直飛海外為產品把關的營運策略，受到消費者青睞。瑪菲司除了是知名的電商女王之外，還擁有歌手、演員與作家的身分，希望讀者能認識不同面向的她。