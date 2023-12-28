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CES複製COMPUTEX 聚焦指標股

聯合新聞網／ 理財周刊

文．陳春霖

歲末年終寒流一波波來襲，台股卻人氣熱呼呼，外資11月匯入3,000餘億元，散戶指標證券劃撥帳戶餘額暴增1,392億元，都在為來年提早布局做準備。跨入新年度首先面臨的最大題材就是美國年度的消費性電子展(CES)，很多投資人把它拿與2023 年台灣6月COMPUTEX展做比較複製，然盤面也確實出現類似的情形，理周投研部從善如流，從輝達(NVIDIA)與英特爾(Intel)股價變化找端倪，聚焦台廠供應鏈指標股做為短線操作的依據。

CES展最新技術 孕育2024新飆股

2024年CES展將於2024年1月9日至12日在美國拉斯維加斯舉行，該展已堂堂邁入第52屆，超過3,200家科技廠參展，預計吸引12萬人參訪。此次主題包含人工智慧、數位健康、永續發展、汽車科技、遊戲與電子競技、擴增/虛擬實境、智慧城市、智慧家居等領域的最新技術，引領全球創新力量及推動相關產業的發展，台灣不少單位包括工業策進會等都提供廠商報展窗口服務，估2,000餘台廠超過500家前往朝聖。

雖然CES展主題甚多樣化，但台灣資本市場的焦點大都放在人工智慧相關產品與發展上，畢竟這牽涉到台廠供應鏈的範圍既深且大，2023年6月COMPUTEX展生成式人工智慧主要在大型雲端服務供應商(CSP)的伺服器需求上，CES則是延伸至末端邊緣運算，雖然業界對AI PC或手機的定義尚未統一，不過，龍頭老大哥早已磨刀霍霍推出Core Ultra處理器與第五代Xeon平台對應的產品了，研究機構甚至預估2024年搭載Core Ultra處理器的PC/NB將高達230款，而AI PC的滲透率也會逐年成長，至2028年達80%整體市場。

從台灣COMPUTEX至美國CES 第一季主流股呼之欲出

因此台灣資本市場也開始在思考一個短線操作的課題，如前述兩個展一是6月台灣COMPUTEX，另一是美國CES，代表的兩個廠商一是輝達，另一則是英特爾，輝達在期間股價從5月309元漲至8月最高502元，漲幅達62%，而英特爾近日也從低點起漲，漲幅也達58%，輝達帶動台廠全面性股價翻動，此次英特爾是否也能複製帶動台廠翻漲，甚至拉升大盤指數第一季攻高點的題材主流股？70%投資人認為機會很大，且台廠從品牌組裝代工、板卡、PCB、電源管理IC、觸控IC、散熱到高速傳輸等，題材擴及層面只會比6月COMPUTEX大。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1218期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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