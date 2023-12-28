文．洪寶山

2023年聖誕「劫」，騰訊控股大跌-12%、陽明跌停板，平安夜不平安，先來看騰訊跌什麼，12月22日中國國家新聞出版署發布的「網絡遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)」，所有網路遊戲都將被要求對用戶充值帳戶設定限制，並透過彈跳視窗提醒和提醒用戶「非理性消費」。

有評論替中國政策辯護表示，為了避免非理性消費，堵住遊戲行業裡可能存在的極大社會爭議點。草案一出，騰訊控股市值當天就蒸發了港幣3670億元。現在的中國雖然稱不上朝令夕改，但不斷改變遊戲規則的投資環境，也令外國投資越來越多顧忌與謹慎。

馬士基重返紅海？ 航運業者先觀望

再來看看近期股價劇烈波動，被證交所警示的陽明，公布2023年11月每股虧損-0.44元，加上12月22日馬士基表示：「紅海航運混亂局面恐持續數月」，亞洲和歐洲、美東及中東共有十五條貨櫃航線受到影響。一百五十多艘油輪都已修改抵達日期，甚至有部分延長至明(2024)年三月，市場評估這場紅海危機短期影響20%全球運力，運價應聲飆漲，外資連續買超陽明六個交易日，推升上周股價大漲+29.94%，一時間市場氣氛對陽明樂觀。

怎知計畫不如變化，12月25日馬士基改口：「12月24日接獲確認通知，先前宣布的多國安全倡議『繁榮守護行動』(OPG)現已設立並完成部署，海上貿易商船得以通過紅海和亞丁灣，航運業者可再次使用蘇伊士運河作為亞洲和歐洲之間的門戶。」聲明曝光後，長榮跌-7.19%、萬海跌-9.32%、陽明跌-9.91%。才過了一個周末，計畫跟不上變化，別說是散戶了，就連外資也大洗三溫暖，等看外資收假後怎麼收拾這場面。

馬士基的聲明有個地方值得討論，就是「接獲確認通知，OPG完成部署。」顯然作為行業的龍頭，以美國為首的聯軍期盼馬士基做好榜樣，帶頭返回紅海航道，這是政治手段，因為多國聯軍需要提振貨櫃輪行業重返紅海的信心，否則這個聖誕─元旦節會出現至少宜家家居、亞馬遜等庫存就會短缺，這絕對會影響到拜登的民調。

紅海到直布羅陀海峽水道 伊朗軍官揚言終將關閉

所以多國聯軍希望馬士基起個好示範，讓其他航商效法跟進返回紅海。這背後的意思是，其他航商還在觀望評估何時才是返回紅海的適當時機。這點跟市場認為「多國聯軍到位，紅海危機解除」的聯想有段差距。

事實上，馬士基的聲明裡也做了風險預告：「雖然恢復通行紅海，該地區的整體風險尚未消除。」紅海危機起源於以色列在加薩走廊的無差別攻擊，引發葉門武裝組織跳出來表示：「以色列不停火，就攻擊以色列船隻或運送物資到以色列的船隻。」

以色列服軟了嗎？沒有，以色列在平安夜空襲了加薩中部馬家齊難民營，以色列總理納坦雅胡：「我們在勝利前不會停止。」伊朗表示如果以色列不停止在加薩的軍事行動，將採取行動支持巴勒斯坦人民，12月23日伊朗准將Mohammad Reza Naqdi表示：「以色列和美國很快就會等來地中海、直布羅陀海峽和其他水道的關閉。」紅海到直布羅陀海峽佔到全球海上貿易五分之一。

OPG並沒有回應伊朗的挑釁，因為內部正為了指揮權而擺不平，西班牙表示，只同意北約或歐盟領導的行動。義大利表示護衛艦仍將部署，但不會作為OPG行動的一部分。法國表示參與，但不會接受美國指揮，美國其實心裡清楚最終還是要靠自己，打的算盤就是想把大家都拉進來分攤責任。

認識SCFI與EC2404 市場預期數字會說話

對股民來說，明年全球共有五十場選舉，政治已經成為2024年投資最大風險。面對紅海危機，了解不同運價所代表的涵義，才是投資致勝之道。

上海出口集裝箱運價指數(SCFI)反映的是上海出口貨櫃即期市場本周訂艙，預計未來一至二周出航的運價變化，反映訂艙價格的指數，當下船商開的價格大多是2024年1月的訂艙價格。

每周一下午3:05發布上海出口集裝箱結算運價指數(SCFIS)，代表著前一周內已經離開上海港的貨櫃輪的運價水準，反映的是即期市場已經實際發生的運費價格變動方向和程度。

今年8月上海國際能源交易中心掛牌的集運指數(歐線)期貨主力合約EC2404代表的是，2024年4月上海出口貨櫃即期船開後用於結算的平均運價水準，交易的是對2024年4月價格的預期，上周漲幅達到56.2%。