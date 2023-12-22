永慶董座孫慶餘 獲選亞洲最具影響力人物

【文．顏瓊真】

《Tatler》「2023亞洲最具影響力人物」的評選指標包括：人物影響力擴及的範圍、相關成就的即時性、在專業領域中的年資，以及將世界帶往美好方向的領導能力。

其中，永慶房產集團董事長孫慶餘因引進美、日房仲產業的「新式仲介」制度，帶領台灣房地產業走向轉型升級，亦透過科技創新，讓顧客買房、賣房、租房，都能放心、安心。使孫慶餘不僅名列《Tatler》2023亞洲最具影響力人物，更獲得「台灣房仲之父」的讚譽。

從新式仲介走到誠實仲介

但除了引入國外「新式仲介」制度、進行科技創新之外，孫慶餘為台灣房仲產業做得更多。

迄今四十多年前，投入房仲產業的他，有感於當時的房地產交易亂象叢生，消費糾紛不斷，於是在1989年，主動建議政府立法規範房仲經營，推動仲介法制化，讓產業有法可循。

歷經十多年的奔走，「不動產經紀業管理條例」及「不動產經紀人證照制度」終於在1999年立法通過施行，台灣房仲業自此改頭換面，消費者權益獲得具體的保障。

永慶房屋更於2007年率先於網路公開成交行情，並主動提供成交資訊給政府，促成「實價登錄1.0」政策上路。

至於成交行情全面揭露至門牌的「實價登錄2.0」法案，在2019年未能通過時，永慶房屋就在當年八月推出「實價登錄3.0」，把永慶房屋所有成交物件的價格揭露至門牌，並擴及集團下所有品牌，將房價資訊透明呈現給消費者。

孫慶餘以極其堅定的社會使命感，領先同業和政府，做到了房市資訊的全面透明。

孫慶餘認為，「企業經營除了創造營收，更要承擔責任，讓客戶獲得安心與安全的服務，不僅能讓自己心安理得，更為別人的生活帶來一份安定的力量。」

這也讓花敬群政務次長特別感謝孫慶餘董事長，他曾表示，要是沒有永慶房屋率先踏出這一步，全國性的「實價登錄2.0」法案很可能就通過不了。正是孫慶餘的信念，為國家跨出重要的一步。

串連產官學力量 攜手促進居住正義

孫慶餘曾有感而發，當年「不動產經紀業管理條例」的立法成功，倚靠的是政府、學界、產業三者之間的齊心協力，才得以大功告成。台灣的房仲產業、房市環境乃至居住正義若要持續進步，產官學三方必定得持續緊密合作，才能為社會帶來實質改變。

這也使得孫慶餘決心再次攜手學界和政界，為台灣的居住正義和房市秩序而努力。

於是在2020年，永慶房產集團和國立政治大學社會科學學院，從公益出發，結合企業社會責任和大學企業責任，開啟產學合作的新模式，共同為居住正義而努力。

2021年，永慶贊助政大社科院成立「政大不動產研究中心」，除了關注房地產的財務投資面向外，更從社會科學的角度切入研究，為台灣的房地產環境提供更全面的分析與政策建議。

2023年，永慶捐贈翻新的政大社科院國際會議廳正式落成，更成為雙方持續深化居住正義，並匯集產官學三方智慧，不斷推動社會正向發展的新基地。

孫慶餘強調，房屋不是金融商品，而是人民安身立命的地方。身為永慶房產集團創辦人暨董事長，孫慶餘以極為溫暖卻堅韌的信念和責任感，不斷聚集一群志同道合的夥伴、學者、官員，一步步地為台灣人民，創造出公平、有序的房市環境。

■永慶房產集團創辦人暨董事長孫慶餘強調，房屋不是金融商品，而是人民安身立命的地方。