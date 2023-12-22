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風向變！台中頂級商辦供不應求 CP值大勝

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．理財周刊】

新冠疫情一舉改變工作型態，後疫時代的商辦市場風起雲湧產生變化，最受矚目的，就是位居台灣正核心的7期市政中心。深耕台中20餘年的商仲品牌華府房屋分析，經過3年疫情洗禮，遠距辦公成顯學，企業主不再固守台北，同樣是兼具有行政、百貨、展館、捷運等優勢的市政商業中心，台中A級商辦租金價格僅四分之一，性價比更迷人，因此目前供不應求，空戶率極低。

十年前台中商辦產品為票房毒藥，建商偏好蓋住宅，就算蓋了商業大樓、去化速度也相對牛步。隨著豪宅一哥聯聚建設在7期跨足頂級商辦產品，吸引豐邑建設、興富發建設爭相加入供給，中信集團、台中商銀也在此興建集團總部，一棟棟外觀令人驚艷的豪華商辦拔地而起。台中商辦十年河東、十年河西，如今已具備全國知名度，除本土企業主，更吸引外資企業的目光。

華府房屋總經理李珮宇觀察，近年台商陸續回流、還有台積電在中科擴廠的效應，上下產業鏈隨著磁吸而來，產業聚集的盛況下，進一步提升辦公室需求。此外，疫情雖影響全球經濟，卻也大幅改變人們的工作型態，當企業主發現遠距工作與視訊會議依然可以維持商業運作，對於商辦位址的選擇就有更多彈性。

租金成本更是一大考量。李珮宇表示，「目前台北101大樓租金已經上看每坪5000元，但是7期豪辦僅1200~1300元。」大台北的房價與租金，對企業與個人都是高昂的負擔，相較之下，台中商辦租金成本僅要1/4價，且台中市已是全台人口第二大都市，人才持續湧進，發展前景更值得期待。

不過，李珮宇觀察，企業客戶並非唯一獨鍾7期，新客戶僅30~50%最後落腳7期，原因是台中捷運通車的效應，只要地段方便、管理合宜、租金合理，客戶也會視自身需求選擇其他商圈，例如北屯文心路沿線的商辦、台灣大道金融一條街、法院周邊的律師樓聚落等，建議企業客戶優選深耕在地多年的商仲，才能快速找到符合需求的物件，減省時間成本，創造企業最大利益。

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