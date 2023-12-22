總統大選、淨零碳排議題 2024投資亮點一次看

【文．洪寶山】

川普對決拜登影響俄烏戰爭 牽動原物料市場的變化

從現在到明年1/13的總統大選，最熱門的交易莫過於華爾街對賭美國經濟軟著陸，目前市場一面倒的押注聯準會明年上半年降息，在沒有重大意外事件的情況下，美國經濟可以無痛度過高利率週期。不過，明年全球有四十場選舉，包含印度、俄羅斯、烏克蘭、台灣，每一場都牽動地緣政治板塊的敏感神經，再加上美國眾議院已經通過彈劾拜登，明年十一月的美國總統大選之前會因為選舉而爆出多少意外事件，相信今年的台灣選民一定很有感受，光是一個「藍白拖」就搞了五個月，而再次的「川普對決拜登」會如何影響俄烏戰爭，恐怕將牽動原物料市場的變化。

先看12/15的十年期美債殖利率收盤3.91%，跌破4%的心理關卡，場內交易者押注已經不是美國經濟軟著陸了，國泰20年美債ETF(00687B)從10/23的27.68元低點漲到32.28元，累積16.61%漲幅，單日交易量在12/15達到本波最大量130119張，但外資籌碼卻是從11/16連續逢高減碼，好厲害的外資，把2024美國軟著陸議題炒得震天響，自己卻悄悄的腳底抹油，躲在旁邊數鈔票，果然是人多地方不要去湊熱鬧。

1.7兆市值ETF過度擁擠交易 舉足輕重不下於外資影響力

從這個角度來看台股十月底ETF投資人數來到822.7萬人，年增率達43.3%、248.9萬人，也就是說台股1220餘萬開戶數當中，有67%的股民參與ETF交易，這樣算ETF的過度擁擠交易嗎？筆者不知道算不算過度擁擠交易，但不可否認的事實是，全台高達1.7兆市值的ETF，一舉一動絕不下於外資的影響力。

經過十二月的ETF成分股調整後，似乎察覺到投信正在押注原物料行情，因為普丁明年三月可望連任，如果再加上川普贏得美國總統選舉的話，市場可能會解讀成俄烏戰爭即將結束的徵兆，交易戰後重建的預期，當然如果配合得好，還會迎來聯準會降息的利多。特別是聯準會不太可能把降息拖到十二月例會才公布，特別是如果拜登選情告急時，為了維持聯準會的獨立性，提前半年降息是慣用手法，所以明年三、五月是最有可能降息的時間點，因此可以看到元大高股息(0056)開始加碼買進正新、裕民、永豐餘、東和鋼鐵、大成鋼、遠東新等傳產股。

連任八年後下一任總統大選結果容易引發股市大動盪

12/18外資在台指期共累積12100口空單未平倉，對照十一月在集中市場買超2399.9億元、十二月買超664.38億元，台指期的空單應該不是針對十二月合約的最後結算日行情，比較可能像是針對1/13的總統大選結果做避險，畢竟在台股歷史當中，連任八年後的下一任總統大選結果，容易引發股市大動盪，外資未雨綢繆也是可以理解。

可以預期期權市場可能會引來大量籌碼，對賭加權指數能不能突破或站穩萬八關卡，相信俄烏戰爭的戰後重建、美國經濟軟著陸與加權指數萬八攻防戰，將是2024年初最熱門的股市交易策略。

2024年的AI PC與AI手機是科技業重返復甦的主軸，但明顯看到法人圈頻頻調節輝達概念股，無外乎就是因為今年獨占鰲頭的輝達墊高了基期，提防成長趨緩的失望性賣壓，所以最近期的AMD、英特爾概念股的表現較佳，正如英特爾所說：「輝達的CUDA護城河淺又小，業界都想消滅它。」

AI PC與AI手機伴科技業復甦 淨零碳排議題炒熱投資機會

的確，2024年是非輝達與微軟陣營的絕地大反攻年，但是有挑戰的企圖心不代表一定可以扳倒輝達與微軟目前的領先地位，所以在提前躲開輝達概念股後，到了第二季末，輝達概念股可能又重新擔綱多頭指標。

當然，碳排放議題也是明年的重點，根據瑞典的「低碳力網站」計算，台灣如果要在2050年實現淨零碳排，那麼無碳電力必須增加十倍，但是如果只靠太陽光電，則需要12%的台灣總面積土地，如果光靠離岸風電，則估計要30%的台灣總面積土地。顯然單靠綠電實現淨零碳排是不實際的，花錢買碳權只會增加成本，不能增加台灣產業的競爭力，因此能源議題不會缺席2024年的投資機會。