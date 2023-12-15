音樂與醫療交融 杜元坤澎湖辦音樂會治療心靈

【文．理財周刊新聞中心】

國際神經手術權威、義大醫院院長杜元坤，擁有無數的醫療成就，但在三年前獲得醫療奉獻獎後，人生觀開始有了新的轉變。儘管他成功治癒了眾多患者，助其改善身體健康，但他驚覺到許多患者的內心仍然無法克服受傷所帶來的心理困擾；他認為，除了身體康復，心理健康同樣至關重要。於是，他決定以他最熱愛的音樂療法為媒介，透過音樂的故事，傳達希望，舒緩病患的心靈創傷，讓患者不僅在身體上康復，也在心靈上找回笑容。

在醫療領域，大多數醫生通常會前往偏遠地區進行義診，或者捐贈醫療車輛以支持偏鄉地區的醫療服務；然而，杜元坤院長除了偏鄉義診與捐款外，更是走出傳統，首次將醫療交流擴展至音樂領域。「愛在澎湖 義心仁醫-杜元坤醫師感恩音樂會」中，他親自參與音樂會的演出，成為整場音樂會的焦點，也讓眾人見證了醫療與藝術的奇妙結合。

值得一提的是，「愛在澎湖 義心仁醫」的演出陣容背後也藏有洋蔥，包括來自澎湖文澳國小的學生，他們2022年時曾因杜院長的慷慨捐助一批打擊樂器而得以改善音樂設施，此次一同參與演出，不僅展現了他們的音樂才華，也把杜元坤秉持的善與愛分享出去。除此之外，一起參與演出的大提琴手李祐臣與鋼琴家鍾慧鈴更頗具故事性。

李祐臣曾經因車禍而脊椎受傷，幾乎無法行走，經過杜元坤的臂神經叢重建及脊椎微創手術治療後，不僅恢復行動，這次更能行動自如的與杜院長一同演奏，展現生命的奇蹟。同時，李祐臣也經常參與慈善活動，幫助弱勢群體，彰顯愛心。

長期在高雄市各大醫院及義大醫院擔任鋼琴志工的鍾慧鈴則是在義大醫院大廳演出中遇到了正在住院的杜元坤母親，杜母聽到鍾老師演奏深受感動，後續也促成了這次音樂交流的良緣。

杜元坤院長表示，以音樂療法為媒介，將醫療與藝術巧妙結合，不僅可以幫助患者康復，更能為他們帶來心靈的慰藉；曾經有很多病患甚至懷有輕生的念頭，但在聆聽杜院長的分享後，他們重新燃起對生命的希望。

杜元坤的實踐為醫療界帶來了全新的視野，並藉由推廣音樂的力量，帶給更多需要幫助的人希望和慰籍；而這種跨足醫療界和藝術領域的創新方式，也將繼續啟發世界各地的醫生和藝術家，見證生命中更多的奇蹟。