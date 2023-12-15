轉投資獲利亮眼泰茂股價、營收雙創新高

【文．理財周刊新聞中心】

泰茂實業（2230）是全台最大活塞環製造公司，以CTI品牌行銷全球一百多個國家，已經32年。受惠AM後修市場，及擴增儲能事業部門，兼攻綠能事業，受到投資人關注，股價自年初以來從低點32元飆升，12月7日更創下盤中163元新高點。

除了股價創新高，單月營收跟累計營收也雙雙創下新高。泰茂公告11月營收，以8362萬元創下歷史新高，相較於去年同期的4655萬，增加3707萬，同比成長79.66%。一到十一月累計營收也創新高，今年累計已達5億7962萬，相較於去年同期累計4億6014萬，增加1億1947萬，同比成長25.96%。

營收創下新高的最主要原因，泰茂實業表示，是來自於中國的酒水事業，也就是三月併購的北海杜宇松豪電子商務有限公司，自今（2023）年5月開始貢獻營收，至11月止，共挹注1億3578萬元，佔總營收23.43%，已近四分之一。

展望明年，泰茂對中國酒水事業的成長很有信心，主要來自兩個方面，從布點來看，江蘇省烟草零售終端網點共有38萬家，目前北海杜宇松豪布點只有3000家，還不到百分之一，還有很大成長空間。從產品面來看，目前只推出兩款酒，未來還會開發其他產品線加入，強化銷售力道。