前電子業經理轉戰Podcasts 蒐羅政經情報助企業攻佔世界版圖

【文．林怡妏】

「Hello！全球的聽眾朋友大家好，歡迎來到閱讀經濟學人，我是主持人Jeff！」

每週一早晨，黃君豪(Jeff)準時在他的Podcasts節目「閱讀經濟學人」與聽眾相會。好巧不巧，黃君豪透過視訊接受《理財周刊》專訪的這天是節目每週一更的日子，一樣熟悉的問候開場，但這回我們先把政經與商業大事擺一邊，從他的創業之路聊起。

走跳北美、印、俄，埋創業種子

台大經濟系畢業後，黃君豪先是在創投公司任職，之後進入華碩擔任國際商務開發與銷售經理，十餘年間足跡踏遍印度、俄羅斯與北美，談起這段在老東家奮鬥的日子，黃君豪有說不盡的故事。

進入華碩的第一站，黃君豪被派駐印度，在那個「賣主機板」的年代，華碩即已開始耕耘印度市場，黃君豪作為第一線業務，得在初來乍到、人生地不熟之下，尋求突破銷售瓶頸的機會。

「那時幾乎是從零開始，我挨家挨戶地拜訪經銷商，與他們喝印度茶、談生意，」黃君豪除了積極開拓一線大城，孟買、新德里、加爾各答等地區，也到二、三線城市拜訪經銷商，他笑說，還記得自己坐著三輪車，在顛簸的路途中用筆電向公司回報業務的畫面，如今回想起來，似乎還能感受到印度空氣中的氤氳熱氣。

短短兩年華碩主機板在印度的銷量爆發性成長十倍，黃君豪表示能有這樣的成績，除了自己的努力之外，更有賴當時印度的經濟環境正處於GDP平均增速達8%的高速成長階段，「一開始我都認為業績的成長在於我個人的努力，事後回過頭去看，才知道沒有大環境的助力，不會有如此爆發性的成長。」

完成在印度的階段性任務後，黃君豪轉調俄羅斯負責手機市場的銷售，相較於印度的開放與熱情，天寒地凍、幅員遼闊的俄羅斯，民族性更為保守，必須重新擬定銷售策略。

「俄羅斯沒辦法跟印度一樣，到處跑、到處去拜訪，必須透過當地經銷商、代理商與零售商的組織切入本地市場，在商務談判過程，必須先建立足夠的互信關係、安全的談判空間，他們才願意跟你談。」

黃君豪猶記2014年克里米亞危機爆發時，俄羅斯受到西方制裁，導致盧布重貶，讓他努力締造的銷量成長出現跌宕，他這才深刻體會到，國家的政治與經濟局勢對產業，乃至一家企業、一項產品的影響有多大。

後來到美國，又是另一個截然不同的故事。「美國帶給我很大的震撼與啟發，」黃君豪一面回憶一面說到，「美國市場各方面發展都已經相當健全，所以與當地經銷商談的不是華碩要賣他們什麼產品，而是討論未來市場會如何發展，以及科技會怎麼轉變，回過頭來，公司如何因應市場，研發新產品？」

黃君豪說，國際業務站在產業最前線，必須隨時掌握經濟環境、市場變化以及政治局勢，這三者相互依存，牽一髮而動全身，而這個體認加上十餘年的經歷為他埋下創業的種子。

海量資訊中洞悉未來

「過去我是為一間公司、一項產品去開拓市場、創造銷量，那有沒有可能找到一個方法，協助更多台灣企業，和他們一起努力，把台灣的產品與服務賣到世界？」本著將MIT產品外銷世界的初衷，黃君豪離開華碩後，創業成立公司，透過為中小企業提供商務情報，協助企業開拓世界各地的市場。

除此之外，在搜集商務情資的過程中，黃君豪發現《經濟學人》這本新聞評論刊物，不僅對全球時下政治、經濟、科技與文化有深入性的分析與報導，更對於未來趨勢有高度精準的掌握，促發他在Podcasts以及線上學習平台開設「閱讀經濟學人」節目，以深入淺出的方式導讀文章內容，讓高階經理人與專業人士能快速掌握國際政經情勢與科技脈動，受到許多聽眾的支持。

除了「閱讀經濟學人」，黃君豪與團隊陸續製播「科技一周」、「Jeff商英筆記」等節目，儘管定位不同，但訴求一致，那便是企求在海量的資訊中為閱聽眾提供有價的政經、科技與商務資訊。

衰退疑慮中走出復甦的路，動盪氛圍中的大選年

話題回到經濟，2023年全球地緣政治、總體經濟以及科技產業都發生許多大事件，世界在通膨與升息夾擊下，遭逢科技業庫存調整的逆風，下半年中東爆發戰火，為全球經濟埋下隱憂，黃君豪如何看待不平靜的2023？

黃君豪表示，回首2022年末，許多金融媒體與經濟學家都預測今年全球經濟可能陷入衰退，但如今我們似乎從衰退的疑慮中穩健地走出一條復甦的道路。他解釋，「經濟能免於衰退風險，很大的原因在於疫後觀光旅遊回溫，服務業嚴重缺工，使得第一線的藍領勞工薪資不斷成長，年增始終高於通膨。薪資成長帶動消費成長，這個消費力就支撐整個經濟，讓它不至於陷入衰退。」

展望2024，從地緣政治的角度來看，全球經濟仍存在許多變數。黃君豪表示2024是選舉年，加上中東與烏俄戰火未歇，在這個動盪的氛圍中，政治人物的選舉語言和政策牛肉如何影響選民，以及政府政策的走向如何進一步影響經濟，都值得我們留意與關注。「包含在以巴衝突中的能源自主議題、新冠疫情和中美貿易戰後的供應鏈自主與反全球化現象，都將促使政府增加支出、加大對國內的投資，進而影響整體經濟環境。」

換機潮回流，看好電子製造業前景

黃君豪看好半導體與消費性電子等全球製造業的前景，他分析，「疫情復甦以來，藍領工作者的薪資增幅超過白領人士，在可支配所得提高下，消費力相對提升，或可拉抬消費性電子產品的終端需求。」

黃君豪表示，從供應鏈的角度來看，庫存已見低水位，再加上每三至四年的消費性電子換機潮，以及AI PC助攻下，拉貨力道可望浮現。

雖然B2C前景看好，但黃君豪認為在B2B的部分，由於利率仍處高檔，商用借款成本高，企業不僅不會擴張，甚至可能繼續裁員。

延續AI話題，黃君豪認為，2023年AI應用聚焦於大型語言模型的訓練，明年將朝微小化發展，深入消費性產品以及商用層面，真正落地。他舉例，「像是Meta與雷朋合作打造的智慧型眼鏡內建Meta AI，未來這樣的智慧應用會更廣泛地觸及各種消費性產品，更加貼近大眾生活。」

採訪的最後，黃君豪「獨家」透露他的觀察，「過去二十年財富增長逐漸向單邊靠攏，有錢人變得更有錢，搭配高齡化、老年化的議題，可以推測未來富人的財富管理、健康照護等領域是一大商機，值得留意。」