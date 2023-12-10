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第21屆促參金擘獎頒獎典禮熱鬧登場 高雄市政府抱回最大獎！

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．林怡妏】

財政部今(1)日於台北國際會議中心舉行「第21屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，行政院陳院長建仁及財政部莊部長翠雲親臨會場頒獎，公開表揚14個獲獎團隊對公共建設的貢獻，並向辛苦的評選委員致意。本屆金擘獎由高雄市政府水利局以臨海水回收再利用案勇奪特優獎。

行政院陳院長致詞時表示，金擘獎今年適逢第21週年，這20多年來感謝有許多跟在場一樣的優秀團隊，都是國內多項公共建設的重要推手，對臺灣經濟成長的貢獻顯著。本屆金擘獎特優獎是臨海水再生廠BTO案，可以提供高品質的再生水提供再利用，這是政府政策引導民間響應的標竿，台灣科技公司也樂於使用成本較高的再生水，以達ESG永續目標。另外其他得獎案件，包括污水回收再利用廠、垃圾焚化廠、停車場、學生宿舍及道路維護等多元案件，都跟民眾生活習習相關！此外，陳院長感謝勞苦功高的評選委員，選出得獎團隊為促參做出良好示範，並期許未來能夠繼續投資臺灣公共建設。

財政部莊部長翠雲致詞時表示，金擘獎辦理21年來選出許多優良促參案件，具良好的示範作用，也激勵更多機關推動促參，今年促參招商成績亦穩定漸入佳境，預期民間投資將超過新臺幣2,000億元，創造民眾、企業與政府三贏局面。莊部長進一步說明，去年底促參法大幅修正，臺灣引進民間參與公共建設正式邁入促參2.0時代。包括將綠能及數位建設納入促參公共建設範圍、增訂政府有償取得公共服務機制，使促參模式更多元，以及新增的促參履約爭議調解機制，財政部自7月成立調解會正式受理申請案件，各種制度對國內推動促進民間參與公共建設別具歷史意義，促參法制環境更完備了，公共建設投資誘因也提升，莊部長期許各界持續踴躍參與投資我國公共建設，採用公私協力模式，達成「金擘促參•共好臺灣」的目標。

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