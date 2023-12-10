第21屆金擘獎圓滿落幕 ESG、環境永續成重要命題

【文．林怡妏】

第21屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮於12月1日圓滿落幕，由高雄市政府抱回特優獎大獎，獲得獎金50萬元。本屆金擘獎共有34個政府團隊與民間團隊參賽，是歷年來最多的一屆，經過半年的評選，共有14個團隊脫穎而出。

行政院長陳建仁表揚獲獎團隊對公共建設的貢獻，他表示，成功的促參案件能提供優質的公共服務，並提升民眾生活的便利性。二十多年來，民間參與公共建設的案件有1614件，投資金額高達9677億，契約期間政府減少1.6兆元的財政支出，增加財政收入6800億元，並創造17萬個就業機會，對台灣經濟成長有顯著貢獻。

今年金擘獎最大贏家為高雄市政府水利局，團隊以高雄市臨海污水廠暨放流水回收再利用BTO計畫勇奪政府團隊特優獎，陳建仁除了肯定團隊的努力，也特別提到再生水對於產業發展的重要性，隨著愈來愈多大型企業認購再生水，他樂觀看待再生水未來的應用與發展。

高雄市副市長林欽榮受訪時表示，此案得益於財政部與內政部國土管理署的大力支持，臨海污水處理廠是國內第一座將污水處理廠及再生水廠同時興建的水資源中心，主要採用MBR污水處理技術，相較傳統處理程序提升43%處理水量，能滿足產業用水需求、降低與民生爭水的情形。林欽榮進一步表示，高雄是工業重鎮，每一滴水都很重要，目前臨海污水處理廠所產製之再生水主要供給中油、中石化、李長榮集團、中國鋼鐵等五家企業進行製程使用，讓一滴水能重複使用，將污水變藍金，有效落實循環經濟、舒緩缺水問題。

環境永續與ESG是近年中央與地方政府都相當重視的議題，也是當前促參推動中的重點項目，去年公布的促參法修正條文中便擴大納入綠能設施，包含創能、節能、輸能、儲能等綠能產業鏈所需之必要設施與相關基礎設施，期盼透過中央部會、地方政府與民間業者共同合作，為下一個世代打下良好的永續發展基礎。