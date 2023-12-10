歲末賺年終！「一線投資法」現在正適用

【文．蔡武穆】

說他是自由操盤人，一點也不為過，梁展嘉在職場經驗只有八年時間，為了想測試自己投資的功力，2008年便從職場退休，專職操盤，至今已十六年。

梁展嘉大學及研究所念的是土木工程，2000年畢業後直接在美國就業，剛好遇到房地產不景氣，土木工程師僅做了五年，後來偕妻子到新加坡生活，在公立小學任職，也只待了三年。

職涯有天花板 投資無上限

不管是土木工程師或小學老師，職涯都有天花板，他直言，觀察前輩升遷的狀況，大部分是資深工程師，職位上不去，薪水也無法增加，公立小學也是如此，雖然是鐵飯碗，職等、薪水和退休金都有上限。

「只有投資沒有上限，完全依能力而定，而且有累積的感覺」，他強調。

梁展嘉從大學就開始投資，興趣使然，下班之後都在研究股票，算下來，投資經驗有二十七年，前面十一年賺賺賠賠，後來經過高人指點，用十日均線操作台指期，十六年來，每年獲利。

起初，他操作台積電、聯電、鴻海等電子股，根據摩爾定律，晶圓每十八個月切出的晶粒會倍增，有時產能過剩、有時產能不足，他依循景氣循環抓出高低點，從五十萬本金翻倍到一百萬元。

不過，這定律到2000年網路泡沫化之後就不管用，必須再找其他的方式。

2002年存股風氣萌芽，他跟著潮流開始存股，買進聯電，兩年下來，賺股息賠價差，總結賠掉15%，2004年再度投入第一金，一樣存了兩年，最後賠了9%。

直到2008年，金融海嘯發生之前，他從景氣嗅到空頭的氛圍，退出職場之後第一件事情就是放空台股，當時大盤從八千點跌到四千點，他陸續投入三百萬資金，獲利40%。

隨後金管會祭出限空令，個股不能放空，台指期則不受禁令約束，他便從台指期下手，不到一個星期，指數從四千點彈回五千點，慘遭軋空，之前所賺的幾乎全數吐回，總結下來，獲利僅2%。

「一線投資法」 只看十日均線

他曾學過技術分析，均線、指標、價量再熟悉不過，賠錢碰到撞牆期，後來經過高人指點，轉向「一線投資法」，只看十日均線操作。

所謂「一線投資法」，就是只看十日均線，梁展嘉說，台股每年十月到隔年一月都是多頭行情，他一年只操作三到四個月份，即當年十月到隔年一月，回測二十年，平均年報酬率有8%，若回測三十六年，平均年報酬率更達13.3%。

貼近大盤指數的金融商品適用

一線投資法分為沖天式和階梯式二種：

一、沖天式，如果十到十二月份，台股指數趨於盤整，只要股價跌破十日均線，再站上十日均線就是買點，通常十月、十一月、十二月，每月都會出現一次買點。一月份會是多頭行情，股價飛天式噴出，一旦跌破十日均線，就全數賣出，就是所謂「三進一出法」。

舉例來說，指數在2020年九月一陣急跌，之後迎來一波反彈，10/5站上十日均線是第一個買點。到了十月底又是一陣急跌，隨後又一波反彈，11/4收復十日均線，是第二個買點。十二月中又再度急跌，之後再一波反彈，12/16再度站上十日均線，是第三個買點。隔年1/26大盤跌破十日均線，便可把前面三個多單全部賣出，獲利了結。

二、階梯式：股價在十月、十一月、十二月上漲階段，底部不斷墊高，同樣股價跌破十日均線，再站上十日均線，就是買點。與沖天式不同的是，十月至十二月之間就已經完成拉抬的動作，隔年一月第一個交易日跌破十日均線就必須賣出。

如果新手不知道九月接下來行情怎麼走，梁展嘉說明，可以先假設後續會發展成沖天式，這樣抓下跌段的時候才不會急於出手，因為「一條線投資法」最重要的精神是「在年尾分批找低點買進」，如果買得不夠低，後續的行情又拉得不夠高，就容易套在裡面。建議投資人先熟悉過去三十年既有的年尾行情，然後親身體驗三年，每年十月底就能輕易判斷這個年底是要用沖天式還是階梯式了。

值得留意的是，「一線投資法」只適合用在台股指數或0050 ETF等貼近大盤指數的金融商品，個股並不適用。

一年只操作三、四個月

梁展嘉說，用台指期加到三倍的槓桿，回測過去二十年，平均年報酬可推升到20%，除了台指期之外，0050正二槓桿也很適用。

「一線投資法」最大的好處是，只操作三、四個月，其餘時間手中沒有持股，相對輕鬆很多，也不會因為股利所得而被課28%的稅。

從職場退下來的梁展嘉，目前過著愜意的生活，每天在家陪妻子做家務、帶小孩，並且到處充電學習，近兩年他趁著空閒學習日文，目前已經通過日文一級檢定。

至於上班族如何轉做全職交易者，梁展嘉認為，並不是每一個人都適合做全職交易，認真踏實的工作也是一件幸福的事，上班族可以把「一線投資法」當作副業，歲末年終幫自己賺年終獎金。