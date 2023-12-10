【文．洪寶山】

ETF成分股 進退各有眉角

因為各家ETF調整成分股時間不一，以前不是很在意這事，但今年上半年ChatGPT的橫空出世，00878新納入緯創(3231)與日月光投控(3711)兩支成分股，緯創成為資金湧入的熱門股，股價從48.61元直接奔向161.5元，翻了三倍，驚人的漲勢。

這次規模膨脹到2355億元的00878在十一月調整成分股時，新增聯電(2303)、世界(5347)與統一(1216)等三檔股票，並剔除南亞科(2408)、中鋼(2002)、宏碁(2353)、開發金(2883)等四檔股票。截至12/4收盤為止，聯電、世界與統一的走勢都不差，算是利多效應，至於被剔除的南亞科與中鋼，演出利空出盡的抗跌，開發金在12/4以實體黑Ｋ做收盤。以00878的更動成分股來看市場反應，似乎處在人氣較為理性的階段，對於利多反應平淡，但對於利空反應激烈，這個結論在接下來的0056調整成分股得到了驗證。

0056一年兩次調整成分股，時間是六、十二月，這次成分股新納入：正新(2105)、神基(3005)、中保科(9917)、華新(1605)、啟碁(6285)。先看正新，12/4的長黑Ｋ跌-3.87%，把十一月份累積的+6.57%漲幅回吐一半，算是提前卡位的買盤趁消息公布後賣股變現。同日的神基也下跌-1.43%，中保科的量增長黑Ｋ更是跌破二十日均線支撐，上漲的啟碁與華新也同樣收上影黑Ｋ，代表此時市場遇到利多的反應是賣股求現。

輝達概念股 重估投資評價

另一方面，被剔除成分股的景碩(3189)、裕民(2606)、緯穎(6669)、永豐餘(1907)，大多呈現利空出盡上漲，甚至裕民大漲二成多，除了緯穎跌-5.26%。00878持有2.9%的緯穎，約四千餘張，以持有比重排序來看，排名第六位，居前的是廣達(+4.06%)、聯發科(3.93%)、聯詠(3.56%)、緯創(3.07%)、光寶科(2.83%)等，幾乎都跟AI扯上關係，如果是因為美國商務部長的言論引發市場的負面推測，那麼等於現在市場正開始為輝達失去中國訂單做最新的定價。

儘管11/22輝達第三季財報針對美國新晶片禁令對中國市場營收貢獻大幅下滑一事已經提出預警，但台廠相關供應鏈並沒有明顯反映這項利空，而12/4盤後投信集中賣超輝達概念股，例如緯穎減碼682張、廣達拋售3569張、奇鋐調節2217張、緯創賣6511張、雙鴻出1126張，其他還有華碩、台光電、智邦、勤誠、光寶科、創意等。

如果再統計投信11/15~12/4賣超的輝達概念股，廣達-98.33億元最多，緯創-51.37億元、台光電-36.06億元、緯穎-20.65億元、華碩-20.23億元、奇鋐-1745億元，換言之，可以大膽的假設，下一次0056與00878的成分股調整不排除仍是針對輝達概念股。

為什麼會這樣假設呢？12/3美國商務部長雷蒙多在加州錫米谷舉行的年度國防論壇發表談話時，特別點名輝達強調「中國不是我們的朋友」。《財星雜誌》(Fortune)報導，雷蒙多警告輝達：「如果你圍繞特定切割線重新設計晶片，讓它們能夠做到AI，那我隔天就會管制。」這段話已經清楚的表達了美國商務部的立場，即輝達的HGX H20、L20 PCle和L2 PCle拿不到美國商務部的許可。這也是12/4三大法人同步賣超AI概念股的關鍵原因。

從這個角度來看0050這次沒有新增與刪除成分股，依舊維持世芯-KY、創意在候補名單，等到了明年三月再來看這份候補名單是否有變動，就可以更清楚的了解法人圈對於AI概念股的投資評價落在哪個區間。

景氣循環股 靜待籌碼沉澱

被剔除的裕民趁著巴拿馬運河罕見的乾旱訊息，從11/23的44.85元漲到12/5的60.6元，漲幅達+35.11%。一般來說，ETF成分股被剔除的主要原因之一是權重越來越小，這通常也伴隨著產業前景不是太樂觀，而三年疫情的紅利結束恐怕是裕民被剔除成分股的背後原因，由於這是可預見的產業景氣循環，所以法人慢慢減碼，直到確定被剔除成分股，意味著法人籌碼已經出得差不多，籌碼沉澱告一段落。