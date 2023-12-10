12月主力盤 低基期中小型股當道

【文．陳春霖】

12月15日外資開始放長年假，台股動能將缺一角，本土法人投信、自營商與集團年底作帳也將告一段落，大盤將由市場主力掌控，中小型股躍升為盤面焦點族群，至於指數因逢大選年，官股隨伺一旁大跌不易，因此綜觀大勢相當適合短進短出投資人，但也因中小型股籌碼小，容易遭鎖定，嚴設停利停損會是年底最後一個月操作守則。

經濟數據仍未轉好 外資對台股操作偏保守

去年外資受疫情影響賣超台股總金額高達1.2兆元，今年上半年在AI股帶動下，大盤指數漲逾二千點，外資買超金額達3,747億元，至9月時因美政策禁運大陸晶片，以及美央行雖不升息但強烈暗示通膨若壓不下來不排除再度升息等諸多利空訊息，致使9月外資賣超1,659億元，創一年來新高，第三季累計賣超約3,738億元，等於把上半年的買超金額全數歸零，11月再買超2,400億元，累計今年買超金額僅953億元，與去年賣超金額仍有一大段差距。

若以前述外資進出數據來看大盤指數，很明顯可以知道外資進場指數漲、外資撤指數跌，其牽動的動能對台股大盤具有實質影響力有多大，當然外資操作一定有所本，但有時也受本土資金強勢輾壓而怕錯失行情，例如6月與11月是最明顯，但總體來看，外資現階段對台股操作仍持保守態度。

大選年不看空 官股動向舉足輕重

何以如此？從中華經濟研究院發布的11月經濟數據或許就能一窺究竟，台灣製造業採購經理人指數(PMI)連續九個月緊縮，下跌0.3個百分點至46.8，且低於平均值53.4，對於12月預期也不樂觀，非製造業指數(NMI)則上升三個百分點至56.2，台灣是以製造業出口導向經濟，製造業數據緊縮表示全球經濟仍處於不確定狀況，唯一可確定的是經過一整年末端消費力減，多數廠商減產與縮編人力，調整庫存確已接近尾聲，這是外資在台股資本市場操作持保守態度的原因。

12月下半月在排除外資這龐然大物干擾後，本土法人投信、自營商與集團等也因提前年底作帳完成，不會再有太大量能進出的情形，1214期《理財周刊》已有詳盡報導說明，接下來將是市場主力接下盤面控制權，不過，因今年適逢大選年，還有一股動能勢力不容輕忽，那就是官股動向。