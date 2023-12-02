大臺北水源40展示會 一同見證淨水點滴

【文．林怡妏】

臺北水源特定區設立邁入第40年，為了感謝歷年先進胼手胝足、披荊斬棘，造就後世賴以為生的水源地，臺北水源特定區管理分署特於今年舉辦「大臺北水源40山靚水淨」系列活動。繼水源40前輩回娘家茶會以及成果研討會之後，將再舉辦「臺北水源特定區40周年展示會」，以策展的方式，邀請各界一同回顧臺北水源特定區過去40年的保育成果。

「臺北水源特定區40周年展示會」將於11月20日在經濟部水利署新店水工大樓一樓展示廳舉行，並呈現臺北水源特定區多年努力的成果與點滴，包括水源保育的政策軌跡、水環境經營的成果、環境教育與公私協力等，北水特分署希冀透過展示會讓一般大眾與水利署同仁看見這得來不易的成果，並一起投入守護水源的行列。

「大臺北水源40 山靚水淨」系列活動進入尾聲，北水特分署長劉秀鳳特別感謝同仁及前輩先進們的努力，讓大臺北居民共享保育的成果，她也期許水源保育的舊雨新知能互相勉勵、相互合作，為維護水源區共同打拼，讓大臺北地區的水源地能持續量豐質優，永續滋養人們賴以維生的土地。

「臺北水源特定區40周年展示會」從11月20日至12月15日於經濟部水利署新店水工大樓一樓展示廳展出(開放時間為週一至週五上午9:30-11:30、下午14:00-16:00)，及線上展覽展示(https://www.wratb.gov.tw/wratb40.htm)，歡迎學校、公務機關到場參訪。