十大建設一條街 台版表參道買氣激增

【文．林怡妏】

水湳經貿園區十大建設陸續啟動，8月底市府的BOT招商大幅帶動區域置產信心，也讓9月成交量明顯大增。

今年8月台中綠美圖對面2塊地釋出招商，讓水湳智慧城再度引發熱議，9月效應立馬顯現，區內建案買氣顯著激增。業者指出，以「表參道、第五大道」為藍圖的中科路，加上這2塊地，等於在短短2公里內湊齊了「新十大建設」，密度規模皆堪稱空前，民眾置產的信心依舊極強。

水湳智慧城中，緊依中央公園、呈半月形狀的「文商段」，是當今與七期並駕齊驅的燙金地段，不僅今年已出現成交價高達每坪331.5萬元的土地，直逼七期「地王」的350萬元，住宅最高成交價更早已在去年超越。業者分析，水湳底氣雄厚，與高度密集的大建設息息相關。

水湳的「十大建設」目前全集中在縱向主幹中科路、經貿路上，在建工程分別有轉運中心、會展中心、綠美圖，已完工的有中央公園、台中流行音樂中心，加上遠程擘劃的捷運橘線、智慧營運塔、待招商的中科路兩側文商三土地開發，以及近期釋出、占地3.86公頃的經貿段2塊BOT案，台中新核心悄然成形。

十大建設高度集中，固然會帶來超大流量，但仔細觀察，會發覺文商段的設計並非以車流為主角，如最指標的中科路，兩側竟各留10米寬的人行大道，還有2條自行車道、以及BRT專用道，僅留下2線道供一般車輛行駛，搭配整條林蔭帶，規劃設計與東京表參道如出一轍，極度適合行人散步逛街。

業者指出，在台中的城市藍圖中，該街區是以發展時尚精品購物街為目標，型塑國際一線城市商圈閒適自在、大品牌商店及飯店林立的環境，建築外觀也都規定要有燈光計畫，整區氣度與格局在國內罕見，尤其捷運橘線也規劃設站，無論對本地、外地客來說，當下的建案怎麼看都是在低點。

如「雍悦一方」就頗具指標性，與「十大建設」相比鄰，下樓就是慢活的時尚大街，基地擁近百米的罕見大面寬，主力65坪視野大3房，從餐廳、廚房到主臥都能享受大面積採光對外窗，拉開窗簾，整座城市的無敵景觀就在眼前鋪開，雍容的生活態度信手拈來。

該案除了依細部計劃規定，在低樓層規劃辦公室，亦有臨路店面可選擇，業者稱，這裡鄰近會展中心，又有中央公園、精品一條街帶來強大的觀光人潮，能夠充分發揮區位效應與產業集中效果，商機無限，是不錯的選擇。