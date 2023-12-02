快訊

國道施工慘劇…台電上空電纜掉落釀1死4傷 驚悚瞬間全拍下

台東一資源回收場傳火警…廢墟中驚見F-5E戰機機體 空軍司令部回應

十大建設一條街 台版表參道買氣激增

聯合新聞網／ 理財周刊
▲經貿段6、8地號熱烈招商中/圖取自經發局
▲經貿段6、8地號熱烈招商中/圖取自經發局

【文．林怡妏】

水湳經貿園區十大建設陸續啟動，8月底市府的BOT招商大幅帶動區域置產信心，也讓9月成交量明顯大增。

今年8月台中綠美圖對面2塊地釋出招商，讓水湳智慧城再度引發熱議，9月效應立馬顯現，區內建案買氣顯著激增。業者指出，以「表參道、第五大道」為藍圖的中科路，加上這2塊地，等於在短短2公里內湊齊了「新十大建設」，密度規模皆堪稱空前，民眾置產的信心依舊極強。

水湳智慧城中，緊依中央公園、呈半月形狀的「文商段」，是當今與七期並駕齊驅的燙金地段，不僅今年已出現成交價高達每坪331.5萬元的土地，直逼七期「地王」的350萬元，住宅最高成交價更早已在去年超越。業者分析，水湳底氣雄厚，與高度密集的大建設息息相關。

水湳的「十大建設」目前全集中在縱向主幹中科路、經貿路上，在建工程分別有轉運中心、會展中心、綠美圖，已完工的有中央公園、台中流行音樂中心，加上遠程擘劃的捷運橘線、智慧營運塔、待招商的中科路兩側文商三土地開發，以及近期釋出、占地3.86公頃的經貿段2塊BOT案，台中新核心悄然成形。

十大建設高度集中，固然會帶來超大流量，但仔細觀察，會發覺文商段的設計並非以車流為主角，如最指標的中科路，兩側竟各留10米寬的人行大道，還有2條自行車道、以及BRT專用道，僅留下2線道供一般車輛行駛，搭配整條林蔭帶，規劃設計與東京表參道如出一轍，極度適合行人散步逛街。

業者指出，在台中的城市藍圖中，該街區是以發展時尚精品購物街為目標，型塑國際一線城市商圈閒適自在、大品牌商店及飯店林立的環境，建築外觀也都規定要有燈光計畫，整區氣度與格局在國內罕見，尤其捷運橘線也規劃設站，無論對本地、外地客來說，當下的建案怎麼看都是在低點。

如「雍悦一方」就頗具指標性，與「十大建設」相比鄰，下樓就是慢活的時尚大街，基地擁近百米的罕見大面寬，主力65坪視野大3房，從餐廳、廚房到主臥都能享受大面積採光對外窗，拉開窗簾，整座城市的無敵景觀就在眼前鋪開，雍容的生活態度信手拈來。

該案除了依細部計劃規定，在低樓層規劃辦公室，亦有臨路店面可選擇，業者稱，這裡鄰近會展中心，又有中央公園、精品一條街帶來強大的觀光人潮，能夠充分發揮區位效應與產業集中效果，商機無限，是不錯的選擇。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1213期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

立委提告新竹縣長圖利建商 竹縣府：指控與事實不符

影／林口建案塔吊傾倒砸落鷹架 底下民眾驚駭奔逃畫面曝光

影／林口建案工安意外！塔式起重機吊臂斷裂砸毀鷹架 1人送醫

盼空中廊道串水湳經貿區各點 中市：都審將要求開發商

相關新聞

OpenAI大鬧劇

11/27加權指數跌破五、十日均線，收了一根大長黑Ｋ，收盤價17137點，距離近期波段17421高點已達284點、-1.63%跌幅，領跌的族群是AI概念股，例如散熱模組的雙鴻跌-5.53%、奇鋐跌-7.6%，機殼的營邦跌-6.09%，伺服器代工的廣達跌-3.44%、緯創跌-3.44%，ASIC的世芯-KY跌-3.28%，CCL的台光電跌-5.69%。

十大建設一條街 台版表參道買氣激增

經貿段6、8地號熱烈招商中/圖取自經發局

年底衝刺股攻略 集團作帳股．題材轉機股．低檔轉強股

2023年剩下一個多月時間，總統大選各黨候選人也已就定位，大盤指數站上萬七，根據近10年數據推估12月上漲機率高達8成，因為年底不管是法人、集團或主力都需要績效表現，加上今年第三季財報整體獲利9,100億元，優於市場預期，是法人與集團拉升股價的最好題材，不過，12月15日外資就要休年假了，下半月是本土派法人與主力掌舵盤面，因此理周投研部認為，大盤指數欲小不易以高檔區間震盪為主，個股則以低基期具題材或轉機者會是年底衝刺股。

27歲買下夢想宅 冰蹦拉：想要的生活自己創造

「二十七歲買下人生第一間房」，這個決定對冰蹦拉來說不是為了追尋社會認可、被掛上「人生勝利組」頭銜，又或者給邁入三十歲的自己一個交代，那個初衷很簡單，是想給自己與母親一個安定的家。

大臺北水源40展示會 一同見證淨水點滴

臺北水源特定區設立邁入第40年，為了感謝歷年先進胼手胝足、披荊斬棘，造就後世賴以為生的水源地，臺北水源特定區管理分署特於今年舉辦「大臺北水源40山靚水淨」系列活動。繼水源40前輩回娘家茶會以及成果研討會之後，將再舉辦「臺北水源特定區40周年展示會」，以策展的方式，邀請各界一同回顧臺北水源特定區過去40年的保育成果。

外資回補來真的？

聯準會明年最快三月降息的預期，已經讓美元指數從107.35高點拉回到103.65低點，拉回幅度-3.44%，美元指數回跌，走貶了超過一季的亞幣開始止貶回升，日圓從151.9085元低點開始回升，11/20盤中升破149元，見到148.898元高點，六十日均線的位置，累積升值+1.98%。人民幣更猛，從7.3682元低點，已經升破半年線，11/20亞洲盤時間一度見到7.1852元，累積升值+6.56%。台幣從32.507元開始升值，11/20盤中見到31.642元高點，累積升值+2.66%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。