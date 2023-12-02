27歲買下夢想宅 冰蹦拉：想要的生活自己創造

【文．林怡妏】

「二十七歲買下人生第一間房」，這個決定對冰蹦拉來說不是為了追尋社會認可、被掛上「人生勝利組」頭銜，又或者給邁入三十歲的自己一個交代，那個初衷很簡單，是想給自己與母親一個安定的家。

冰蹦拉生長於單親家庭，小時候跟著母親到處租房、搬家，漂泊不定，對她來說「家」是安全感的來源，她想憑藉自己的雙手打造這份安全感。

「那時就非常堅定，我要買一間自己的房子，打造屬於自己的家。」因著這份憧憬，冰蹦拉從前期的儲蓄到後期的看房與買房都有清晰的目標與規劃。

買房不難 先想清楚「為什麼要買？」

「知道自己為什麼要買，非常重要，」冰蹦拉強調，「是因為覺得年紀到了應該成家、買房，還是因為你的另一半希望你應該有房？」冰蹦拉不鼓勵大家買房，她認為每個人想過的生活不一樣、不同階段有不一樣的人生規劃，「買房置產」不一定是最好的選擇。

「你可以試想，如果這筆資金拿來做其他運用，像是投資自己會不會有更好的回報？」她說，年輕族群還在摸索自己的職涯，也可能還有夢想，要創業、要出國讀書，如果買了房子，這些都得犧牲。釐清買房目的，可以避免自己被房貸綁住，失去生活的彈性與可能性。

此外，冰蹦拉認為，釐清買房目的還能幫助自己買到喜歡的房子。「很多人在做買房功課時，會問市場行情、聽別人說哪裡的房子好，但房子是你在住的，你應該先考量自己的需求。」她認為比起地段，房屋本身的機能性更為重要，「周圍的鄰里環境是不是你喜歡的、能不能符合自己的生活需求？內部格局、通風採光、窗外景觀，到大樓管理品質與鄰居生活習慣，才是買房時要考量的重點。」

避免以投資心態買房

她建議首購族應避免以投資心態買房，並在買房前仔細歸納出自己的需求，想想自己喜歡的居住環境中，需要具備哪些元素和條件，「許多人考量到未來的增值空間，會選擇蛋黃區或捷運出口周邊，但這些大區位一方面房價高昂，另一方面房子整體的機能與環境未必符合自身需求。」

她舉例，「2018年我選在未來前景不被看好，甚至不會有漲幅的的青埔，很多人都覺得瘋了！但其實距離高鐵很近，去台北只要半小時，搭機場捷運去桃園機場只需十五分鐘，開車到桃園、台北、新竹也方便，大眾運輸到位，但房價只要台北市的三分之一！還有許多公園、方正格局、採光，周圍都是全新雙語學校，是很適合生活的地方。」

冰蹦拉有感而發，選擇自己喜歡的房子，才能過上理想中的生活，那種滿足，會讓人心甘情願為生活努力打拚，她笑說，「我都跟朋友說我的房子會帶財，事實上是因為生活有了努力的目標，而讓人更加積極。」

二十七歲時冰蹦拉樂觀堅信自己會不斷成長，提升事業與收入，如今回首，她的信念已引領她實現夢想，她帶著三隻貓咪與丈夫住在自己打造的夢想宅。

剪掉提款卡 從月光族晉升有殼階級

你可能很難想像，身為理財購屋YouTuber、旅遊部落客，冰蹦拉曾是個名副其實的月光族，是直到開始規劃買房，才開始儲蓄理財。

「第一步，我狠下心剪掉自己所有的提款卡，讓自己不再亂花錢，」接著她學習歸納、整理自己的收入與現金流，每個月固定發薪水給自己，並強迫自己儲蓄，她靠著「零存整付」一點一滴存下自己的買房基金。

「當時我不懂投資，不想花冤枉錢。」冰蹦拉認為在沒有任何投資基礎之下，想要靠著投資賺到買房基金十分不切實際，與其把錢投入股市，不如用來學習投資知識。

除了努力儲蓄，冰蹦拉也積極拓展開源管道，透過廣告、聯盟行銷創造穩定且優渥的收入來源。

短短四年，冰蹦拉順利存到三百萬元的頭期款，在桃園青埔高鐵站附近買到第一間房，從月光族晉升有殼階級。

提高自備款 以投資養房貸

在房貸配置上，冰蹦拉分享，由於自由工作者的收入不穩定，因此她提高自備款，壓低貸款成數，避免發生現金流危機。初期，她預留三成月收入來支付房貸，隨著投資收入增加，她轉而利用股息來養房貸。

另外，她每個月固定轉一筆錢到房貸扣款帳戶，會比還款金額多一些，「一開始我的房貸利率大約1.76%，每個月還款金額大約四萬五千元左右，我都固定轉五萬元到房貸戶，遇到降息，也是轉相同的金額，今年碰上升息，就不會感受到通膨與升息帶來的房貸壓力。」

冰蹦拉提醒首購族在看房前，先確認自備款有多少、自備款與貸款成數，以及買房預算，她建議，資金充裕的族群可提高自備款，並善用銀行的寬限期，另外房貸配置最多不超過收入的三至四成，才能在不影響生活品質的前提下買房。

頻逛IKEA、看建案 尋找心中夢想宅

冰蹦拉從2015年開始看房，當時她年紀輕，曾被銷售人員當面打槍說：「你買不起！」

那次的經驗沒有讓冰蹦拉氣餒，反而激起她的買房鬥志，三年內，她看遍北、中、南各地建案，詳細記錄不同房型的格局與特色，看到喜歡的房子，她會在早上、晚上等不同時間點，重複看上許多次。

「我沒事就會去IKEA看他們的展示屋，感受不同的坪數配置，思考我需要幾房、幾廳，或需要多大的坪數，」除了做足功課，冰蹦拉也把握每一次看房機會，仔細向銷售人員討教，因此學到許多買房與裝潢的基礎知識，並藉由這個過程逐漸了解自己喜歡的房子應該具備什麼條件。

「有時去旅行，我會特別把民宿訂在有興趣的建案附近，去感受周圍環境是不是自己喜歡的，」冰蹦拉笑說自己簡直是在用談戀愛、找對象的方式找房子，她鼓勵讀者多去想像不同生活的可能性，並身體力行，親自去體驗，因為「你沒有辦法成為你沒有看過的人，也沒有辦法過你沒有體驗過的生活。」