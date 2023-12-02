年底衝刺股攻略 集團作帳股．題材轉機股．低檔轉強股

【文．陳春霖】

理周投研部指出，如果再把時間拉長來看，12月大盤指數上漲機率都在7成以上，且如前述第三季上市櫃公司整體財報表現不錯，又適逢大選年，指數不易大跌，唯目前處於萬七高檔位置，上攻萬七五則面臨巨大壓力，以目前均量三千億元水位仍無法有效攻漲新一波高點，觀察11月最後一週走勢，若無攻高，那麼12月在下半月外資休年假後，動能缺一角大盤將維持高檔區間震盪。

集團作帳動作已提前發動

事實上，集團今年提早於10月中旬至11月即發動年底作帳的動作，包括聯電、華新、聯發科、華碩、國巨、遠東等集團都能見到作帳的痕跡，例如聯電集團旗下矽統(2363)由37元，一路拉升最高至61元，激勵母體聯電(2303)也由44.57元，最高漲至50.8元，母子公司交叉持股，聯電持有矽統19.02%，而矽統則持有聯電2.28%，11月25日矽統公告處分聯電1.88萬張，仍持有2.13%近27萬張。

矽統在聯電股息挹注下，加上本業表現漸入佳境等帶動，終結連續五年虧損，今年前三季獲利也來到5.87億元，和去年同期相比年成長逾一倍，每股純益0.78元，現再處分聯電持股帳面美化再進一步提升，這不是作帳什麼才是作帳呢？

其次，就是在11月22日聯發科集團強勢表態最受矚目，母體聯發科(2454)因基本面轉強，加上手機產業在庫存調整接近尾聲換機潮逐步展現，新晶片產品陸續上市等多重利多因素，激勵股價由650元一路攻上940元，更成為近日盤弱時支撐大盤的權值股，其持股18.86%的九暘(8040)與持股7.91%的晶心科(6533)股價也趁勢上攻表態。