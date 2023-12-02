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OpenAI大鬧劇

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．洪寶山】

在11/22輝達優於市場預期第三季財報公布之後，AI概念股再度利多不漲，上周OpenAI執行長奧特曼被離職又回鍋，回鍋後的計畫之一是「想打造對抗輝達的AI晶片公司」，加上微軟也自研AI晶片，儘管都宣稱是自己內部使用，不跟輝達競爭，但這不也代表著將來輝達可能會少了部分的微軟訂單，儘管情況可能類似蘋果想要擺脫高通，不是兩三年就可以達成的目標，但股市卻是早早就定價高通遲早會少了蘋果的訂單。

同樣的道理，市場提前反映了將來科技巨頭為了節省成本而自研AI晶片的擔憂，使得台廠AI相關供應鏈股價自八月以來相對疲弱，如今時序進入到今年最後一個月，從八月以來連續買超的投信，已經悄悄啟動結帳賣壓，統計11/15~11/27為止，投信賣超67.8億元，雖然金額不是很大，但下半年如果不是投信的連續買超撐住了萬六關卡，加權指數少不了多跌個500~800點的空間。

什麼事情不能好好講 要搞到董事會政變才罷休

不過，奧特曼上周(11/17~11/21)五天內突然被離職，又在其他大股東與七百餘名員工的支持下，火速回鍋OpenAI執行長，引發全球AI圈高度關注，而同業競爭者如微軟更是敞開大門歡迎奧特曼來主持新項目，市場都在問，什麼事情不能好好講，要搞到董事會政變才能罷休！

原來跟一封員工的爆料信有關，該信內容表示一項新的發現可能威脅人類，微軟執行長Satya Nadella告訴員工，這封有關AI模型Q*實現突破的信件促使董事會採取了行動，堅守AI不能危害人類為底線的OpenAI聯合創始人、首席科學家Ilya Sutskever私底下聯合三位獨董，以4:2把奧特曼趕出董事會，在OpenAI的官宣聲明措辭：「Altman與董事會的溝通並不坦誠，阻礙了董事會履行職責的能力，董事會對他領導OpenAI不再抱有信心。」

知情人士認為問題就出在AI模型Q*讓OpenAI實現AGI的速度大幅提升，但奧特曼可能沒有和董事會詳細披露Q*的進展到底有多大，而持有效利他主義立場的Sutskever告訴員工，他和董事會其他成員堅持他們的決定─開除奧特曼，認為這是捍衛公司使命，以及創造造福全人類的人工智慧的唯一道路。

跟有效利他主義漸行漸遠 馬斯克也不支持奧特曼

在OpenAI以外的人看這事情，大多選擇支持奧特曼，但馬斯克是少數的例外，別忘了馬斯克也是OpenAI的聯合創辦人之一，後來退出，就是因為認為奧特曼已經跟有效利他主義漸行漸遠，所以道不同不相為謀。

什麼是有效利他主義呢？2015年奧特曼與馬斯克等原始創辦人一起創辦了一家非營利組織OpenAI，使命是創建出最大程度造福人類的人工智慧，並且不受任何資本、任何人控制，主張人們應該用最有效方式，使用所擁有的資源，以產生最大的社會積極影響，這哲學稱之為有效利他主義。

但現實是，AI需要大量的算力，算力太燒錢了，為了生存，OpenAI選擇放棄非營利組織模式，但透過擁有一家營利性質的子公司，積極吸引創投和戰略夥伴，例如微軟持有49%的OpenAI股權。透過資本主義運作，OpenAI快速成長，市值已達860億美元。

而這次引發Sutskever等有效利他主義派越來越感到不安，甚至潛在的AI安全議題的Q*模型，能夠解決小學程度的數學問題，要知道即使包括GPT-4在內的大模型，面對加減乘除這樣的基礎數學都會犯錯誤，而Q*有能力處理數學問題並給出明確答案，可能代表已經具備自主學習和自我改進的能力，或者能夠通過評估行為的長期後果，在各種不同的場景中做出複雜的決策，也可能已具備輕微自我意識，OpenAI董事會對如何使用Q*的技術或智慧財產權產生了疑問。

封閉模型與開放模型路線之爭 Meta意外成為受益者

表面上這場OpenAI內鬥是AI監管與道德議題，但在商業模式上，這是封閉模型與開放模型路線之爭，經過這場宮鬥戲後，數百名OpenAI的客戶開始聯繫谷歌、Cohere和Anthropic，相對於OpenAI的GPT封閉模型，Meta的LLama2屬於開放模型，代碼公開，在版權限制範圍內，每個人都可以對代碼修改，甚至重新開發，Meta意外成為受益者。

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