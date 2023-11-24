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TIRI年度大會暨國際論壇 全球IR專家匯聚臺灣

聯合新聞網／ 理財周刊
▲ TIRI打造國際投資人關係專業連結
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【文．理財周刊新聞中心】

台灣投資人關係協會（Taiwan Investor Relations Institute，以下簡稱「TIRI」）16日舉辦年度大會暨國際論壇，今年大會特別邀請美國（NIRI：Matthew D. Brusch）、義大利（AIR：Riccardo Fava）、香港（HKIRA：EvaChan）、比利時（BIRA：Wim Allegaert）、德國（DIRK：Patrick Kofler）、新加坡（SGListCos：Matthew Song）等六國的IR協會代表齊聚台北。同時，行政院副院長鄭文燦也蒞臨大會致詞，歡迎各國代表，亦期待台灣資本市場與國際有更多合作及交流。

本次年度大會暨國際論壇除了由各國代表分享全球IR最新實務外，同時也頒發第二屆TIRI Awards「最佳投資人關係企業」與「最佳投資人關係專業人員」大獎。TIRI理事長郭宗霖表示，投資者關係（IR）對於上市櫃公司相當重要，好的IR策略與溝通不僅能反應公司合理市值，更能健全股東結構；透過完善的法說會與投資人進行完整的財務報告並更新產業前景，主動與投資人建立透明而穩固的溝通橋樑，是企業提升公司治理及ESG的重要關鍵。透過定期與投資人互動及反饋，公司更能洞察市場需求並及時調整戰略與方向，應對快速的市場變化。

郭宗霖理事長表示，今年不僅是TIRI成立五周年，也是TIRI Awards邁入第二屆，透過TIRI Awards的表揚，讓IR表現最傑出的企業及IRO作為實踐典範。TIRI Awards評選的標準是依公司治理評鑑結果、平均周轉率、成交金額篩選出的入選名單，再由機構投資人及媒體投票，選出「最佳投資人關係企業」及「最佳投資人關係專業人員」獎項。TIRI Awards在公平的票選機制下，IR表現最傑出的企業及IRO都是公司治理評鑑優良、資本市場交易活絡，並受機構法人及媒體認可的標竿。

由於機構投資人及媒體的踴躍投票，讓各公司及IRO的競爭相當激烈，最終票選出的第二屆TIRI Awards得獎名單如下。【上市巨型股】最佳企業：台積電（2330）；最佳IRO：台積電（2330）蘇志凱、【上市大型股】最佳企業：矽創（8016）；最佳IRO：矽創（8016）黃英記、【上市中小型股】最佳企業：尖點（8021）；最佳IRO：尖點（8021）張啟訓、【上櫃大型股】最佳企業：昇佳電子（6732）；最佳IRO：昇佳電子（6732）黃英記、【上櫃中小型股】最佳企業：陞達科技（4945）；最佳IRO：陞達科技（4945）許詩詮。

TIRI促成這次各國IR協會來台交流，不僅是台灣，也是全世界資本市場IR專業跨國交流的創舉。除了年度大會暨國際論壇的分享及交流，TIRI更與六國IR協會代表同步拜會台灣證券交易所以及櫃買中心，除了讓各國代表了解台灣在公司治理及ESG推動的發展，更說明台灣資本市場的優勢及強項。TIRI希望透過與各國IR協會的交流及合作，讓台灣資本市場深化與國際接軌。

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