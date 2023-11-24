促參界年度盛事 金擘獎頒獎121榮耀登場

【文．林怡妏】

財政部訂於12月1日（星期五）下午2時在台北國際會議中心舉行「第21屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，歡迎各界蒞臨共襄盛舉，為本屆得獎團隊喝采！

財政部表示，本屆共有34個機(關)構、28件促參案件報名參獎，經過嚴謹的審查及現勘作業，有14個機(關)構、10件促參案件脫穎而出獲得獎項，其中包括臺北市、新北市、臺中市及高雄市政府等4個地方政府及8家民間機構獲此殊榮。

本屆金擘獎唯一特優獎由高雄市政府水利局以高雄市臨海污水廠暨放流水回收再利用BTO案奪得，該案為國內首座將污水處理廠與再生水廠委由民間投資同時興建及營運，採用膜濾法MBR處理技術大幅提升污水回收再利用的量與質，有效落實循環經濟、舒緩南部缺水的問題，獲得評選委員高度讚賞。

本屆得獎者除了依促參法辦理的案件外，有2件是依政府採購法辦理，因為標案契約設計具有民間投資興建營運的機制，符合金擘獎鼓勵民間參與公共建設目的，得以報名參獎，分別是臺北市中山區道路巡查維護修繕成效式契約案及臺中市草悟廣場暨附屬設施委託經營管理案，不但脫穎而出且皆同時榮獲政府團隊獎及民間團隊獎，十分難得。其中，將成效式契約運用於道路修繕及維護工作為臺北市政府工務局新建工程處首創，該案鼓勵民間機構善用專業提出創新工法，降低政府人力負擔及繁瑣的行政作業，運用智慧科技優化道路巡查成效，還獲得評審委員給予附加獎創新獎的鼓勵，評選委員並期勉這種由民間發揮創意及效率提升公共服務品質的做法，未來可以優先考慮採促參法方式推動。

財政部指出，金擘獎是為了獎勵提供優質公共服務的政府團隊及民間團隊而設立，透過公平評選及公開表揚，以激勵更多政府機關、民間企業參與公共建設，迄今已辦理第21屆，經統計共141個政府團隊及189個民間團隊獲獎，本屆14個得獎團隊將於頒獎典禮接受公開表揚（得獎名單詳附表1至附表3)，並安排唯一特優獎得主高雄市政府水利局，分享臨海污水廠暨放流水回收再利用BTO案辦理過程，將得獎經驗傳承分享，歡迎各界踴躍參加！最新訊息可至財政部民間參與公共建設資訊系統（https://ppp.mof.gov.tw/WWW/gta/news.aspx）金擘獎專區查