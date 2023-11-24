技術分析配合財報好股 穩穩賺波段

【文‧蔡武穆】

很多人想在股市賺快錢，最後認賠殺出，會計師羅澤鈺認為，其實只要選擇財報好股，跟著外資、投信的腳步，就能穩賺波段獲利。

羅澤鈺是公務人員子弟，他回憶，早年父親投資星馬基金，淨值從十元跌到三元，每次以一百萬為單位，越跌越買，亞洲金融風暴之後，淨值回到十元，淨賺一、二千萬。

後來父親玩股票，投資中鋼、新光鋼、光寶科，同樣危機入市，正好碰到中國大建設，鋼鐵股翻漲，足足賺了一倍，前後累積近四千萬資產。父親便從公務人員退休，每天到號子看盤。

前面的順心順手，讓父親失去警戒心，在一次投資慘遭滑鐵盧。

*首要心態健康 學習技術分析 嚴守紀律操作

當時有著名的陞技掏空案，證交所已發出地雷股的訊息，父親同樣越跌越買，沒想到最後下市，股票變壁紙，慘賠近千萬。

家裡有賺四千萬的經驗，羅澤鈺覺得應該趁年輕賺到一億元，於是到坊間學習技術分析，甚至考取證券分析師、通過CFA特許財務分析師第二級證照，投身金融圈，跟高手一起學習。

「我每天看盤押大注，輸贏都是五、六位數」，2008年金融海嘯來襲，股市最低跌到三、四千點，他在2009年入市，大賺一波，把賺的錢拿去買預售屋。

食髓知味，他從股票跳到期貨選擇權，槓桿開到最大，大盤上下震盪，賺得快，賠得也快，獲利全部回吐，沒錢繳分期款，只得賣掉預售屋。

「不是技巧不好，是心控制不住」，他跟妹妹同時期買進十幾元的聯電、一百多元的聯發科、五十元的廣達，隨著股價震盪，他早就已經賣掉，而妹妹到現在仍穩穩地抱，市值已超過千萬，聯發科近兩年發放七十元股利，等於投資零成本。

經過妹妹的案例，他反省，不是技術分析不好，按照紀律操作，是可以賺到錢，但人會執著，捨不得停損，期待再漲回來，說實在的，不可能把把贏、把把賺。

*殖利率5%~7%長抱 新興產業快速累積財富

他認為，只要心態健康，技術分析配合財報好股，就能夠穩賺一個波段行情。

根據財報，台灣的好股票至少有二百檔，所謂「好股票」就是不會倒的公司，這些公司散落在傳產、科技業，可以分成二部分，一種是成熟型的公司，以殖利率5%~7%為目標，穩穩長抱，另一種是新的產業，像是生技、AI類股，快漲快跌，可迅速累積財富。

羅澤鈺說，不會倒的公司，從財報來看，包含損益表漂亮、現金流量正常、負債比例少的公司。外資的報告中，一定會陳述自由現金流量，自由現金流量是本業所賺的錢，現金流量充足，代表有能力應付擴廠或研發所需，加上未來營收有成長性，就是一家好公司。

*搭法人順風車 配合KD低檔

法人選股很犀利，特別是外資，注重公司在全球的競爭力，例如，Ａ公司每股賺五元，正常本益比十倍，若是有競爭力的公司，外資會給到十五倍甚至十七倍的本益比，因此，看到這檔股票五十元，周KD、月KD在相對低檔，就可以搶搭法人順風車。

「整個市場是法人在主控，我們要學習投信、外資如何看這檔股票」，像是今年十月大盤下跌，是因為外資賣股、土洋對作，十一月大盤漲上來，是因為外資回流，如最近外資喊買聯發科、世芯-KY，股價漲勢凌厲。

另外，法人在意一家公司未來的前景，「看的不是今天的EPS，而是未來的EPS」，如果公司現金流量為正數，突然有一年擴大資本支出在新廠或研發，代表這家公司看到未來機會，營收可能大幅躍進，只要在還沒起漲時跟著法人買進，屆時新聞一炒，就可能賺到一個波段行情。

大盤上下震盪，短線操作容易被洗出場，羅澤鈺說，2020年之後當沖證交稅減半，股票的輪動有六、七成是當沖做出來的，如果是主流產業，外資、投信、壽險公司、大戶作手會順勢操作，大家一起用當沖，就造成股價急漲急跌，抱不住股票的原因是不知道股價會走到什麼地方，這時跟著外資、投信買進，配合周KD、月KD在低檔的位置，就不容易被甩轎出場。

*景氣有循環 找到社會現在要的產業

羅澤鈺更提到，過去他父親是危機入市，用片面的知識賺錢，事實上，產業有景氣循環，如同人生有高低起伏一樣，從工業時代到電腦時代，每個時期各有熱門產業，我們要練習的是「找到社會現在要的產業、找到法人喊進的股票」，才容易獲利，「小資族想賺五億，死守電信股5%的殖利率，不會大賠，當然也不會有大賺」。

*從年報挖潛力股 找出獲利金雞母

值得一提的是，從年報也可以挖掘出潛力股，有些公司手上有股利的股票或收租的土地，都是營收獲利的來源，如新光鋼手上持有中鋼股票，每年進帳一億元，華碩持有和碩、研華，卜蜂持有泰國卜蜂，都是獲利的金雞母，容易受到法人的青睞。

另一種是「負債合約」，即先收訂金後出貨，在營建業、設備業最常見，營建業如華固、長虹，預售屋簽約金8%、5%、3%分期繳款，過去邊完工邊認列，IFRS之後，完工交屋才一次認列，建設公司收現金，做負債合約，等到完工交屋之後，全部轉為營收。設備業如光罩設備的家登，客戶買貨要先付訂金，為賣方市場，股價逐步墊高，目前381元。