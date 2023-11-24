2024年高殖利率挑股策略 短線賺價差 中長線享高配息

【文‧陳春霖】

時序已進入第四季，今年台股大盤走勢是個驚奇的一年，在第三季財報陸續出爐後，市場大多已經在估算個股全年獲利情形，財報反應也大致塵埃落定，然而現今法人默默在做一件檯面下鮮為人知的事，那就是在季報換股的同時，已經悄悄布局明年高殖利率個股。理周投研部也不落俗套定出三條件挑股，其一是殖利率5.5%以上且發放率70%以上者；其二是產業趨勢明確，也就是今年獲利年增5%以上者；其三是個股在月線上者，如此選股短線賺價差，中長線可享高配息。

獲利王績效王轉機王 加上三率三升大增股

首先來檢視上週台股一千七百餘家上市櫃公司完成第三季季報，市場法人與媒體都做了詳細解析與報導，例如獲利王台積電(2330)稅後純益2,109億元，大立光(3008)因庫藏股註銷股本減少，第三季每股稅後淨利(EPS)44.6元為績效王，台塑化(6505)則較去年虧轉盈為轉機王，另外，有以毛利率、營業利益率以及稅後淨利率等三率年增超過50%做為挑股原則，總之，第三季財報該反應的個股已在上週結束，接下來投資人應把操作放在全年獲利預估與高配息個股身上。

據了解，過去法人挑高配息換股會在年底或來年初，今年提前的原因是疫情解封後整體經濟前景依舊不明朗，僅部分產業趨勢確立，卻過於集中於少數，其次是地緣政治俄烏戰爭、以巴衝突持續，有機會造成高油價進而通膨壓不下來，以及中美貿易戰延伸至晶片禁運等政治手段，都會影響自由經濟的發展。由於前述原因法人需提早做防禦型的操作，估算個股全年獲利並預期明年高配息，是現階段法人研究部與操作部合力進行的工作。

從挑股緣由看未來機會 明年會更好是關鍵

理周投研部表示，台股一千七百餘家上市櫃公司平均殖利率近4%，約有半數公司可以達到這樣的標準，市場一般定義高配息股為殖利率在7%以上者。

此次挑股定在5.5%以上有兩層意義，一是美國目前利率已在5.25%，若低於此反應在股價實質利益不大，二是若選擇市場認定的7%，很可能籌碼已被鎖定股價波動性預期不高，5.5%的預估若再配合產業趨勢明確者，第四季獲利大躍進很可能明年配息率會再提高，短線股價波動性會較活潑。

至於現金股利發放率定於70%，與市場一般定義在70%發放率為高配息股相同，主要還是70%發放率這類股通常籌碼早已被鎖定，若低於市場定義標準5%至10%內，都還是可接受的個股，尤其個股若產業趨勢確立基本面轉佳，明年股利配發率都有機會調高。