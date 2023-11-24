【文‧洪寶山】

聯準會明年最快三月降息的預期，已經讓美元指數從107.35高點拉回到103.65低點，拉回幅度-3.44%，美元指數回跌，走貶了超過一季的亞幣開始止貶回升，日圓從151.9085元低點開始回升，11/20盤中升破149元，見到148.898元高點，六十日均線的位置，累積升值+1.98%。人民幣更猛，從7.3682元低點，已經升破半年線，11/20亞洲盤時間一度見到7.1852元，累積升值+6.56%。台幣從32.507元開始升值，11/20盤中見到31.642元高點，累積升值+2.66%。

台幣的止貶回升，加上台股在本次MSCI第三季度權重調整中，「MSCI全球市場指數」權重由1.60%上調至1.61%，調升0.01%，外資自11/13開啟連續買超，截至11/17為止，五個交易日累積買超達1217.93億元，是今年單周累積買超次高，一舉將今年的買賣超扭轉成淨買超104.62億元。外資這個超級善變渣男要回心轉意了嗎？

台灣伺服器委外代工佔全球80% 外資重新回補台股也算合理

COVID-19疫情爆發之後，美國主導全球供應鏈重組，台灣因半導體居全球關鍵地位，台商的資金回流推升股房兩市同步上漲，但股市的精髓就在對作，台商資金回流的龐大資金正好給了外資逢高賣出的機會。統計2021年外資共賣超4540.07億元，加權指數全年漲3486.31點，2022年續賣1兆2325.14億元，加權指數全年跌4081點，整體來說，這兩年外資累計賣超集中市場1兆6865.84億元，但加權指數還是守住2020年的收盤價14732點，就連今(2023)年外資6/26~10/31之間累積賣超5793.35億元，加權指數最低也僅來到15975低點，顯然萬四是護盤機制的底線。

投信今年是護盤的大功臣，特別是在國安基金退場、勞退基金轉虧為盈的時候，從八月起連續買超1716.07億元，占了全年買超的76.78%，抵銷了同時間外資賣超的2797.49億元，既然外資賣不下去，第三季財報也已經結束，半導體庫存去化到第四季，換言之，在IMF預估台灣明年的GDP從0.8%成長到3%，台灣受惠於AI浪潮下的訂單，由於台灣伺服器委外代工佔全球80%市佔，外資不想錯過AI紅利，只能重新回補台股。

政黨輪不輪替，股市無縫銜接？ 投信可能趁外資放假軋空回補

也許會顧忌明年1/13之後的總統大選結果，畢竟八年執政後，政黨不輪替還沒有先例，不知道股市會如何反應？是照樣八年就一次劃清界線的下跌呢？還是政黨不輪替，護盤無縫銜接？這點可能股民多少會有點觀望，就像現在每天的單日成交金額也大多低於三千億元。

如果把總統大選的變數考量進去，或許年底的作帳行情是可以期待的，特別是投信有可能趁著外資放聖誕節到元旦的空窗期，重複今年初的軋空回補。但是吃過一次虧的外資，應該沒那麼傻，這次可能會等明年三月聯準會最早降息的可能性發生，躲過美國經濟衰退的下跌後再逢低抄底。

外資買超股票動作開始加大 半導體是集中買超的族群

現在距離外資放長假還有一個月時間，儘管外資在台指期的布局看不出多空立場，但買超股票的動作開始加大，推測應該研判明年總統大選之後，目前的價位仍算相對低位，所以積極買超。半導體是集中買超的族群，台積電、聯電、聯發科、威盛、敦泰、華邦電、日月光投控、聯詠、矽力*-KY、M31、群聯、世界、天鈺、瑞昱、智原、信驊。從上述名單可以發現，轉機題材佔了四分之一，處在庫存去化接近尾聲，但需求雖然可期待成長，只是成長多少仍是未知數，在如此不確定的背景下，轉機股的強漲，顯示出半導體籌碼經過兩年的景氣衰退沉澱後，已經具備抵抗利空打擊的底部起漲條件。

不過，投信既然在八到十一月護盤抵抗了外資的賣壓，那麼很有可能在外資買進建立持股的過程，逢高賣給外資，觀察投信11/13-11/20期間賣超的半導體個股，計有世芯-KY、群聯、創意、聯發科、昇佳電子、聯電、祥碩、M31、譜瑞-KY、威剛、穩懋、南亞科、宏捷科。很明顯，投信知道外資會建立半導體持倉，所以選擇股價在相對高位的IP族群賣出。

注意台幣升值與聯準會暫停升息 輝達未來兩季展望動見觀瞻

那麼投信買進什麼標的呢？新掛牌的富世達、緯穎、華通、定穎投控、矽力*-KY、茂達、台耀、威盛、欣興、信紘科、世界、新日興、高力。恰好也有幾檔是外資賣出較多的個股，土洋對作是常態，但台幣升值的趨勢，加上選前的護盤，十二月FOMC例會再次暫停升息等有利多頭的因素匯集，就差輝達對第四季與明年第一季的展望，是不是能淡季不淡。