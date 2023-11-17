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大臺北水源40成果 研討水資源永續

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．林怡妏】

劉秀鳳表示，臺北水源特定區有今日的成果有賴於北水特分署每一個人的投入與努力，以及在地居民與各界夥伴共同的投入，她感謝40年來為這塊寶地付出的每一個人，未來北水特也將繼續堅守崗位，維護水源特定區，讓山淨、水淨，讓大臺北地區的居民能享有不虞匱乏的潔淨水源。

這次研討會同時也邀請坪林地區的採集人共作室鐘振紘分享在地茶青回鄉投入在地經營的理念，同時新北市坪林青年茶業發展協會理事長白俊育也分享以友善農法種植茶葉的經驗，推廣在地友善產業，另外，東南科技大學觀光系主任徐貴新副教授也蒞臨暢談民眾於水源保育中的角色。

臺北水源特定區是臺灣最重要的水源地之一，供應著大臺北地區600萬人口的飲用水，肩負重要使命。臺北水源特定區管理分署長年落實保育區治理工作，除了透過土地管理，遏止非法開發行為，也透過興建污水下水道、削減點源污染與非點源污染，積極應對水質污染問題，更進一步推動生態檢核與生態調查，涵養珍貴的水環境。

40年下來，臺北水源特定區治理成果卓著，不僅區域內河川水質皆維持在未受污染程度，翡翠水庫水質也維持在普養及貧養等級，造就難能可貴的潔淨水資源，確保大臺北民生用水的安全。

臺北水源特定區管理分署將延續前面40年的使命，為水源特定區的下一個階段種下希望的種籽，讓潔淨水源能源遠流長。

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