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年薪六百萬卻存不了錢？30歲前學會理財規劃

聯合新聞網／ 理財周刊
示意圖/ingimage
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【文‧林怡妏】

每個人的「三十而立」不盡相同，有些人成家立業，有些人存到一桶金，不論是什麼，當來到這個人生重要的轉捩點，都必須更清楚自己想要什麼，必須具備獨立思考、為自己負責的能力，生活上如此，財務上也是如此，而這一切的基礎往往來自於二十幾歲時的累積。

理財顧問廖義榮表示，許多二十幾歲的年輕人缺乏財商，財務沒有明確規劃，容易隨波逐流，更無風險意識，恍恍惚惚來到三十歲才發現自己幾乎沒有存款。

投資千萬房產卻繳不出貸款？

廖義榮分享自身經驗，年輕時他曾經在宏碁電腦擔任外銷業務，後來輾轉與朋友一同創業成立電腦貿易公司，主要外銷蘇聯。沒想到，1991年蘇聯解體，公司也跟著解散，當時廖義榮投資的千萬房產因繳不出房貸，慘賠出售，「那棟房子一千五百萬，買了才發現超出我的負擔能力，最後以賠了五百萬賣出，這個錯誤的決定，我用十年的時間才彌補過來。」

慘痛的教訓讓廖義榮開始正視自己的財務規劃，成為財務顧問後他發現，許多年輕人跟當年的他有一樣的「症頭」，那就是容易對未來有過於美好的想像，甚少防患未然。

「前陣子有一對論及婚嫁的情侶來找我做財務諮詢，他們要買一棟兩千萬的房子，準備貸款三十年，前三年都在繳利息，一個月大概三萬元，第四年開始還本金，一個月七萬元，」廖義榮看了兩人的收入、存款與支出，發現兩人的存款付完頭期款後所剩不多，房貸更超出兩人每月支出的50%，現金流嚴重不足。

廖義榮表示這對情侶犯了兩個錯誤，第一，在計算房貸支出時忘了把房貸利率的波動列入考量。「這對情侶告訴我他們房貸利率只抓1.9%，完全沒有考量到未來的波動，而且現在多數銀行貸款利率都已經超過2%了，這樣一來可能錯估情勢，低估未來必須投入的資金。」

第二，他們輕忽了職場上的風險，以為收入會一直維持不變。「萬一遇上中年失業怎麼辦？會不會繳不出貸款？這些都要考量進去。」

廖義榮提醒，房子是不動產，流動性低，購買之前一定要審慎評估、全面地檢視自己的財務水平，將所有的風險都納入考量，切忌把僅有的資金全部投入，應該留下20%的收入或存款來做長期性的投資或作為緊急預備金，為就業風險與退休生活做好準備。

年薪六百萬卻零存款的月光族

除了年輕族群，廖義榮也碰過許多高收入的菁英份子，明明薪水很高，卻存不了錢。「曾經有一個在珠寶業工作的女生來找我諮詢，她的年薪高達六百萬，但年過三十仍是零存款。」

廖義榮分析她的理財與消費習慣後發現，她每個月的經常性支出動輒四、五十萬，其中名牌衣包等奢侈品以及美妝保養的消費佔比高得驚人。

他發現，許多高薪族存不了錢主要是因為沒有金錢的壓力，所以不太會精打細算，賺多少就花多少，因為沒有設想未來可能的風險，所以沒有儲蓄、理財的觀念。

廖義榮表示，其實不論是月薪三萬的小資族或是收入優渥的高薪族，只要疏於規劃，都可能淪為「月光族」。他進一步點出月光族的消費通病，「這類人一般都不會設定消費目標，分不清楚『想要』和『需要』，容易產生高支出的行為，每個月的收入全部拿來吃、喝、玩、樂。」

他建議，不論小資族還是高薪族都應該「先存錢，再消費」，也就是先設定存錢目標，再針對大筆開銷設定年度預算。例如每年設定存下一五○萬，另外再針對旅行、奢侈品消費等編列年度預算，利用每個月多餘的存款，累積成一筆可動用的資金。

至於如何具體落實儲蓄計畫，廖義榮建議年輕族群可善用「5122法則」，將每個月的薪資分成四筆，分別是日常生活開銷(包含貸款)50%、年度支出費用(保費、稅金)10%、儲蓄投資20%、生活品質與自我投資(旅遊與學習)20%，並運用記帳App與數位帳戶來幫助自己達成目標。

他呼籲，「試想，如果你每年存下25%的年薪，二十年過後你可以累積多少的流動淨資產？以這位年收六百萬的女生為例，是三千萬，但如果你沒有從現在開始建立儲蓄習慣就什麼也沒有。」

衝動投資、隨波逐流

疏於規劃也可能導致隨波逐流、衝動投資。廖義榮強調，不管是儲蓄還是投資都應該要有明確的目標與整體的規劃，以投資來說，投資人是追求穩定收益還是資產增值，應根據不同的目的去進行投資配置、挑選標的。

然而，許多年輕族群沒有固定投資的習慣，偶爾看到新聞報導，便貿然進場買一些股票或基金，買了之後也沒有定期追蹤收益與績效，這類隨波逐流、盲目型的投資，通常投資效益都不太好。

他分享，「之前有一對夫妻來找我做諮詢，他們花一百萬投資了一檔基金，買進之後就沒有持續追蹤，到他們來找我的時候，只剩下十七萬。」廖義榮認為這便是疏於規劃、衝動投資所致，「投資的邏輯應該是先有具體的目標與時間，例如兩年後創業、五年後小孩開始上學，因此需要準備多少錢，接著再設定期待的投資報酬，並選擇可達到此目標的投資標的。」

他建議年輕族群在做投資計畫時，以成長型股票為主、價值型股票為輔，「對年輕小資族來說，應該先追求資產增值，因為在本金不多的狀況下，投入配息型標的所得報酬也不多。」

廖義榮建議年輕族群在儲蓄之餘也應該投資自己、精進本業，透過薪資成長帶動儲蓄成長，當面臨人生轉折點或重大決策時，才有選擇的機會。

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