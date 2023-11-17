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AI邊緣運算投資法

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧陳春霖】

摩根史丹利指出，針對未來十二個月手機調查消費者升級意願，美國年增五個百分點達32%歷史新高，中國大陸年增三個百分點至46%，包括儲存量更大、更好的相機、5G和更強的電池等，也就是說，明年iPhone出貨量雖預測調降2%至2.21億支，與去年同期持平，但對新機iPhone 15 Pro/Pro Max需求轉趨強烈，平均售價調升4%，營收與獲利同步成長2%。

另外，值得注意的是華為Mate 60智慧型手機系列的竄起，品牌轉換率蘋果(Apple)iPhone 15高達35%，台廠最大受惠者除聯發科外，就是印刷電路(PCB)廠華通(2313)，華通是華為高階手機、NB等品項主力供應商，合計營收占比一度高達10%以上，而此次新機扮演第一供應商角色不變，供貨比重仍達50%以上。

手機與PC升級換機潮 帶動台股三至六個月漲勢

此外，摩根史丹利認為AI需求已經快速由伺服器端延伸至邊緣端，由於AI應用對高速資料傳輸的需求以及衍生出高速傳輸晶片、傳輸介面連接器、記憶體、散熱模組等零組件都將跟隨出現規格升級的需求與商機，包括高速傳輸晶片如Thunderbolt 3升級至Thunderbolt 4/5、USB 3升級至USB 4，傳輸介面由PCIe 3.0升級至 PCIe 4.0/5.0，DRAM也將由DDR4升級至DDR5，散熱模組也可能由傳統的散熱管升級至散熱板解決方案等，因此台廠供應鏈在手機與PC升級需求大增下受惠程度也會跟著增加。

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