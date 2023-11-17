美經濟若放緩 銷美為主台企小心

【文‧洪寶山】

利息支出飆升 美國債務承受能力下降

當然，也不完全是因為同時金援兩場戰爭而鬧到美國政府部門要關門，習慣了寅吃卯糧的美國人，在剛剛結束的2023財年(2022.10.1-2023.9.30)，美國財政赤字年增率成長23%到1.7兆美元，遠超過大約1.5兆美元的預算。即使美國赤字已高達33.7兆美元的巨額債務，美國人仍然不改伸手要錢過日子的習慣，這給了美國國會兩黨可以互相攻擊的藉口，特別是官司纏身的川普又將代表共和黨角逐2024年美國總統大選，代表美國人還沒走出2020年那場選舉撕裂社會族群所留下的創傷，預期未來一年民主黨與共和黨的內耗將加劇。

美國當地時間11月10日，信評機構穆迪將美債信評等展望由「穩定」調降為「負面」，理由是財政赤字龐大、債務承受能力下降，政治兩極化。美國債務承受能力下降的主要原因之一，高利率下的利息支出飆升嚴重擴大入不敷出，2023財年淨利息支出約6590億美元，占全年財政支

出超過10%，較2022財年成長超過1800億美元。

穆迪跟標普的市占率各佔40%，惠譽佔15%，一般來說，標普最先發布，惠譽次之，穆迪最後，儘管這次穆迪示警的意思明顯，但根據過往的歷史經驗，穆迪調降美國債信評等「展望」之後，在可預見的未來，穆迪會正式發布調降美國債信評等，意味著金融市場將從原先關注聯準會利率政策，轉換到美國財政政策，特別是在高利率背景下，高財政赤字所帶來的每年一兆美元的利息支出，在2023年，美國財政部的淨利息支出大約比2022年高出1840億美元，占GDP的0.68%，這一比例在2024年將進一步上升到0.82%。

美國財政部如何在保持正常開支以及降低淨利息支出之間保持平衡，安撫市場情緒，避免美債投資人過度關注新債增量，以及國會惡鬥下的政府關門，債市投資人可能收不到利息的擔憂，是目前美國財政部首要的工作任務。

在全球三大評級公司中，標準普爾早在2011年就將美國評級從最高等級的AAA降至AA+。2023年八月，惠譽也將美國信用評級從3A降評。這次穆迪下調美國主權評級「展望」後，暗示著距離美國三大信評機構都調降美債信評的日子不遠了。

全球最大經濟體 將再度面臨停擺風險

穆迪在公告中表示：「美國國會內部持續的政治兩極分化，增加了歷屆政府無法就減緩債務承受能力下降的財政計畫達成共識的風險。」意味著美國政府在11月17日關門停擺的風險明顯升高。如果11月17日前兩黨仍未達成協議，拜登未能將支出工具簽署為法律，華府將面臨十年內第四次「部分關閉」的風險，這將導致四百萬名聯邦工作人員無薪水可領，全球最大的經濟體停擺。

針對美國政府關門議題，高盛報告指出，因為眾議院共和黨人與參議院在提議的支出水準上存在1200億美元的差距，這將使通過全年支出法案變得非常困難。如果國會繼續通過臨時延期來避免停擺，最終結果將是五月份生效的自動支出被削減，導致2024年第二季和第三季的資金減少，約占GDP的0.4%。

美債降評的影響相對複雜，從短期來看，聯準會考慮到金融穩定，就不得不保持相對克制的貨幣政策。但從中長期而言，過度向財政政策妥協，則會加大貨幣政策未來的負擔以及帶來相應的道德風險。

美財政赤字受限 經濟成長動能將放緩

從美國財政部角度，美債降評意味著財政可持續性存在疑慮，中長期發債規模仍舊會相對較大，但為了安撫市場，短期發債規模將會縮限。這意味著長期利率有下滑的空間，但短期利率可能因為聯準會「口頭放鷹、動作偏鴿」的暫停升息而出現漲跌趨勢不明確的模稜兩可。

另一方面，共和黨人強硬的縮減支出的立場，可能導致美國財政赤字受限制，整體支出也將明顯缺乏擴張性，這意味著美國2024年的經濟成長動能將放緩，事實上IMF最新預估美國2024年GDP將從2.1%降到1.5%，因此美國市場佔營收比重較高的台企，明年要多提防受到牽累。