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宿舍再造 重新定義新世代大學宿舍

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧林怡妏】

你的大學時代宿舍生活是什麼樣子？對許多大學生來說，宿舍生活是學生時代不可抹滅的記憶，尤其對異鄉遊子而言，宿舍形同家的所在。近年教育部積極推動新宿舍運動，如何在校園中為學生打造一個安定的居所，成為許多大專院校的改革重點。

作為臺灣最高學府的國立臺灣大學，是許多大專院校的領頭羊。臺大於94年採用BOT的方式，與太子建設開發股份有限公司合作興建臺大太子學舍，由臺大提供土地，太子建設投資、規劃、興建並經營，今年以「國立臺灣大學長興街暨水源校區學生宿舍興建營運案」榮獲第21屆金擘獎民間團隊獎優等獎殊榮。

太子學舍的長興宿舍與水源宿舍分別自97年與98年營運至今已滿15年，透過不同於傳統宿舍的空間設計、設施與服務，為莘莘學子提供一個舒適的住宿環境。另外，修齊會館教職員宿舍自98年開始營運至今也服務超過29萬名臺大的教職人員。

在房間規劃上，太子建設規劃單人房、雙人房、三人房、無障礙房及溫馨套房房型，長興舍區與水源舍區共提供逾四千座床位，有別於傳統宿舍，太子學舍保留部分空間設置公共設施，規劃健身房、運動休閒設施及交誼廳等空間，滿足學生的生活休憩需求。

舒適、便利的住宿空間規劃，使太子學舍受到臺大學生與教職員的歡迎，落成至今幾乎年年滿租，為了提供住宿學生更優質的住宿品質，學舍安排輔導員協助處理緊急事件，並作為與學生溝通的平台。值得一提的是，有別於一般的促參案件，臺大太子學舍服務的對象是長期住宿的學生，因此公共建設賦予部分的教育功能，學舍也不定期與學生組織及住宿學生召開會議，針對設備、環境及管理等議題進行意見交流。

另外，太子建設也持續配合校方的高關懷作業，除了特別關照高風險學生，也透過舉辦體適能課、戶外賞鳥、節慶美食交流等多元課程串連起學舍中的學生，創造一個彼此關懷，如家一般的住宿環境。

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