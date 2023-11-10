新北市垃圾焚化廠整建升級 環保局力拼「轉廢為能」

【文．林怡妏】

城市的高度發展與活絡的經濟活動導致民生垃圾快速增加，根據環保署統計，2022年全台一般廢棄物總量突破一千萬噸，創下歷年新高，其中新北市成長幅度居六都之冠，如何解決城市超載的垃圾量，成為重要的課題。

新北市目前有新店、樹林及八里三座垃圾焚化廠，處理來自28個行政區及原住民自治區烏來區的家戶垃圾。其中新店與樹林焚化廠是以促參ROT方式辦理整建營運，因兩廠皆已運轉逾二十年，先後於105年與106年進行整建，並由新北市政府環境保護局與達和環保服務股份有限公司攜手合作，導入民間專業技術，有效整合整建升級工程，提升營運品質。

新店與樹林廠的廢棄物處理能力分別提升13%及1.5%，污染防治中氮氧化物排放濃度新店廠與樹林廠也分別削減了20.8%及37.0%，硫氧化物排放濃度則分別削減92.6%及74.1%，兩廠區空污數據比基準年低33%-36%，飛灰產生率也降低34%，大幅度提升污染防治能力，另外在能源效益與設備穩定度上也獲得改善，總用電量減少10%，廢棄物發電量提升31%，獲得評審青睞，榮獲第21屆金擘獎政府團隊獎優等獎與創新獎兩項殊榮。

值得一提的是，為因應整建期間垃圾處理的量能缺口，必須有效調度垃圾，新北市環保局特別成立整建期間廢棄物調度規劃小組，協調八里垃圾焚化廠提供暫置空間，並與民間清運業者配合完成垃圾打包作業，以謹慎態度處理數萬噸廢棄物，避免對環境造成危害。

最後，兩廠區在永續環境與企業ESG的推動上皆不遺餘力。除了配合2050淨零碳排關鍵戰略中的「廢棄物能源化」項目，積極提升單位垃圾發電量，樹林廠還特別設置「樹林低碳推廣中心」，推廣節能減碳與綠色環保課程，另成立「三鶯環教策略聯盟」，提供當地學校與民間單位專業且系統化的環境教育方案。