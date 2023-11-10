存股賺複利 用「收租」概念打造現金流

【文‧蔡武穆】

從三、五千定期定額開始

劉建鑫的投資是從基金開始，工作之後有了薪水，每個月定期定額扣款三千、五千，之後受到陳重銘《6年存到300張股票》的啟發開始存股，打造自己的現金流。

本來想效法陳重銘買中信金，不過，工作初期每月僅能存一萬五千元，便買進價格較低的台新金，第一年就存下二十一張台新金，隨著薪水增加，一個月可存二萬元，才轉買中信金及合庫金。

他的買法很簡單，中信金和合庫金輪流買，不看基本面、技術面，星期一早上開盤，誰的股價低就買誰，著眼在5%~6%的殖利率，買進了就不再理它，目標是存到一百張中信金和一百張合庫金。

小時候，他曾在家裡附近的工廠打工，父母親幫他把薪水拿去買儲蓄險，期滿之後並沒有贖回，出社會以後，每三年可領到一萬五千元的分紅，讓他享受到複利滾存的滋味。

大學時代，曾經參加房地產講座，「收租」的概念根植在他心中，房子太貴買不起，便以股票代替房子來「收租」，產生源源不斷的被動收入。

透過創業放大投資本金

然而，工作的第五年，母親突然中風，卻成為他人生的轉捩點。

他毅然辭去北部的工作，回台中照顧母親，在陪伴母親的同時，思索下一份工作的著落，正好認識一對做網拍的夫妻，便跟他們請益如何創業。

此後，劉建鑫成立LINE粉絲群，拍賣飾品、皮件等零售商品，每天從早忙到晚，短短四個月時間，月收入衝到八萬元到十二萬元，不過，他認為這樣的收入已經觸頂，就算二十四小時全時間投入，還是會有天花板。

「有沒有一種方式是可以複製，讓錢變大？」於是他從零售商轉為批發商，一方面找上游的工廠，一方面找下游的零售商，建立起批發事業。短短二年內，年收入擴增到二、三百萬元。

雖然創業，他的存股計畫並沒有荒廢，反而透過創業，放大投資的本金，除了房貸、車貸、生活費用之外，他把剩餘的錢全部投入股市，買進中信金、合庫金，二年內達成中信金、合庫金各一百張的目標。

核心持股+衛星持股 體會複利滾存的美妙

此後，中信金和合庫金的殖利率差不多，但合庫金有穩定的配股，為了方便管理並增加股數，他把約一百張的中信金賣掉，轉買合庫金，加上原本的一百張，總共二百張合庫金。

達成目標之後，他開始布局非金融的投資標的，初期以台泥、聯華為主，台泥以四十元建倉，買了五十幾張，聯華買一百張，後來因為聯華有配股，便把台泥賣掉，轉到聯華，此後，又因聯華配息減少，就把聯華賣掉，轉買合庫金，約一百張。

另外，疫情前，劉建鑫與朋友合夥開餐廳，疫情爆發，餐廳無以為繼，便拆夥拿回三百萬資金，連同贖回的基金，總共四百五十萬，再一次轉買約二百張的合庫金，完成五百張合庫金的目標。

這五百張合庫金成為他的核心持股，劉建鑫說，非必要不會去動它，並開始建立衛星持股，同樣以有配股配息的裕融為標的，目前持有十一張，目標買到五百萬元的資金部位。

目前總計五百張的合庫金、十一張裕融及00878 ETF、00919 ETF，去年領息一三九萬元，總市值達到二千一百萬元。

堅持投入三分之一薪水 建立持股部位

有些人認為，劉建鑫是因為有大額資本，才能迅速累積五百張的合庫金，他深不以為然，他說，自己也是從三千元、五千元的定期定額開始，堅持把三分之一的薪水投入股市，一張一張建立持股部位，慢慢累積資產，從中體會複利的效果，若沒有前面練習的過程，後面大資金進來時，很難堅持下去。

以他持有五百張合庫金這樣的大部位，要能承受股價上下的震盪，股價上漲還好，當股價下跌時，是否能夠承受鉅額損失，也是很大的考驗。

他舉例，他把台泥轉換成聯華後，有一年聯華公告配息比往年還少，公告的隔天股價慘摔，從七十四元滑落到六十四元，當下就把聯華賣掉，轉買合庫金，連股息都沒領到，等於一張賠一萬元，若不是著眼於後面長久的殖利率，很難做這樣的決定。

他的弟弟也是普通的上班族，每月存六千元定期定額投入股市，二年之後，嘗到複利的甜頭，就更加節省，第三年可存一萬五千元，後來他建議弟弟跟銀行信貸，用未來的錢提早複利。

資產靈活運用 創造正流量

他說明，很多人都告誡，不可借錢投資，這觀念只對一半，借錢不等於賠錢，不借錢投資也可能賠錢，關鍵在於投資的方式，有沒有一個正確的系統支持背後的現金流。

他舉例，有一位朋友，用房子貸出四百萬元，利率2.6%，想要投入股市，著眼於00878 ETF每年有5%~6%的殖利率，扣除利率還有3%~4%獲利，他建議朋友先留下三十六萬元當作往後三年每月的繳息，其餘的三六四萬買進00878 ETF，總共170張，後來00878強漲到二十元高出未來的息收，便建議朋友賣掉，先還清貸款，果真00878 ETF回跌，朋友成功賺到一筆資金，也是著眼於現金流的概念。