Fed降息=資金行情？

【文‧洪寶山】

上周聯準會如市場預期暫停升息，全球股市歡慶，市場押注聯準會升息循環結束，但這會是一場美麗的誤會嗎？10年期美債收益率衝到了5%以上，11月2日凌晨FOMC會議決定不升息，連續第二次決定將利率維持在5.25%~5.5%不變，這是22年來的高點，隔天美國就業報告公布後，美債反彈，美債殖利率急跌，10年期殖利率創一個月新低，連續三日盤中跌超十個基點。全球貨幣政策迎來循環轉捩點，各類資產正發生巨變。

上周美債殖利率創自2020年疫情爆發以來最大的三天跌幅，30年美債殖利率在幾天內暴跌了近四十個基點，10年期美債殖利率下降了0.3%，略低於4.6%，這是自3月份矽谷銀行倒閉，引發中小銀行流動性風險以來的最大跌幅。

道瓊指數周漲5.07%、那斯達克指數周漲6.61%、費半指數周漲7.05%，對經濟起伏更為敏感的羅素2000小盤股創下兩周來新高，11月3日漲幅達2.6%，上周回升了約8%，這是2020年疫情爆發以來最大的單周漲幅。台股多頭受到鼓舞，11月6日上櫃指數拉出1.62%漲幅的長紅Ｋ，重回均線之上，中小型股票似乎要搭上美股這波中小型股熱潮。

美元指數走弱 非美貨幣強彈

美元指數走弱，非美貨幣大反彈。美元指數上周跌1.42%，最近五周收盤新低價，目前略高於105點，離岸人民幣隔夜盤中大漲400點，三周來首次漲破7.29，日圓跌破150元，英鎊單周上漲2.12%，資金的流向變了，傳統的年底過節行情啟動了嗎？

市場的邏輯是，10月美國製造業、非製造業PMI均下滑，非農就業新增人數大幅不及預期，10月失業率達到2022年2月以來新高，華爾街開始對2024年6月前聯準會降息0.5%以上的預期大幅提升，於是金融市場開始定價美國衰退而降息的資金行情。

市場一廂情願 期待牛市歸來

其實，筆者覺得市場一廂情願的期待牛市歸來，一年八次議息會議，3月、6月、9月、12月會公布點陣圖，這是可量化的，但11月沒有點陣圖可參考，所以市場自己尋找自己想聽的。

這次聯準會主席鮑爾的措辭有兩點微妙改變，即「沒有把繼續升息作為優先選項，而是去考慮要不要繼續升息」，這微妙的區別在於，9月FOMC之後，市場認為聯準會今年還有可能再升息一碼，明年就不一定。但11月利率決策會議之後，市場的解讀轉變為今年再升息的可能性不大，而且明年可能也不太會升息了。

市場氛圍轉佳 炒股先漲先贏

這微妙的差別，讓金融市場鬆了一口氣，因此很有可能多頭一鼓作氣，把傳統的年底過節行情給提前反映，畢竟12月FOMC例會的點陣圖走勢，是不是真的會如現在市場預期的不再升息發展，還是未定之數。現在投資氣氛有利多頭，先漲先贏，未來一個月，就如同今年第一季炒最壞已經過去，以及5至6月AI啟動工業第四波革命般的勾勒未來美好願景，在年底傳統過節與年初作夢行情的期待下，吹牛說故事行情正在悄悄的升起。

高通與聯發科都釋出手機庫存見底的利多，外資也捧場，摩根大通指出由於華為手機興起及射頻元件在地化，帶動下半年庫存回補需求高於預期，調高穩懋的投資評等。

聯發科11月6日發布最新天璣9300旗艦5G生成式AI行動晶片，天璣9300已獲得中國手機廠vivo、OPPO、小米採用，首款採用聯發科天璣9300晶片的智慧手機預計今年底上市，聯發科在第三季法說會後被外資調高目標價到1200元，11月7日盤中見到899元高價，提攜子公司達發一把，宣布將加碼買入不超過六千張達發，達發股價應聲上漲7%，達發的兩大產品：無線通訊晶片、固網通訊晶片，產品應用於藍牙無線音頻、全球導航衛星、光纖路由設備、乙太網交換設備等。

台積電驚驚漲 聯發科漲不停

聯發科的漲不停，帶動手機驅動IC的聯詠、敦泰、瑞鼎等上漲。台積電既是聯發科四奈米晶片製造商，也是輝達五奈米GPU的製造商，在庫存去化第四季落底之後，股價在年均線之上築成Ｗ底成型，資本支出不再下調，庫存也去化，就等需求復甦。

最明確的需求就是生成式AI，而CoWoS封裝目前只有台積電有能力供應，就等11月21日的輝達怎麼看第四季需求，估計台積電也將利空出盡，而且台積電的熊本廠10月開始移機試產，明年有望貢獻營收。