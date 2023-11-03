工業城市的解渴計畫 高雄水利局用再生水迎戰缺水危機

【文．林怡妏】

無虞的用水是民生富庶的條件，更是產業發展的一劑定心丸，高雄市作為工業城市，擁有豐沛的工業用水需求，因此如何在乾濕季分明的氣候條件下，以及極端氣候帶來的風險中增加城市蓄水並創造水源成為重要議題。

為了為這座工業城市注入活水，高雄市政府水利局與民間業者臨海水務股份有限公司以促參模式合作興辦「民間參與高雄市臨海污水廠暨放流水回收再利用BTO計畫」，一次將污水處理廠與再生水廠興建到位，透過將污水回收再利用，穩定提供缺水工業區之用水，避免工業用水與民生用水產生競奪。此一兼顧前瞻性與公眾利益的公共建設奪得21屆金擘獎政府團隊獎特優與民間團隊獎優等殊榮。

臨海污水處理廠第一期的興建工程中，已完成5.9公里的跨區取水管線以及3.8公里的輸配水管線系統，主要供給中油、中石化、李長榮集團、中國鋼鐵等五家企業進行製程使用，另外，目前臨海污水處理廠污水處理量每日可達5.5萬噸，再生水產量每日可達3.3萬噸，未來全期完工後，可提升至每日處理10萬噸污水，每日可產製6萬噸的再生水，足因應周邊產業發展之用水需求。

在水處理技術方面，臨海污水廠採用MBR處理技術，採「薄膜」的處理技術為當前國內污水處理的主流，其中一項污水回收再利用的重要技術，主要透過膜壓力作為驅動力來截留懸浮固體，由於孔洞極為細小，只有水分子可以通過，其餘微生物、包括大腸桿菌等都會被攔截，接著再經過RO逆滲透處理系統，產出優於法規標準的再生水水質。

最後，臨海水務公司也持續推廣環境教育，除了規劃開放空間提供民眾休憩，也設計環境教育課程，引導學生思考污水是如何產生，並從小培養保護水資源的公民素養，達到人與環境共融之目標。