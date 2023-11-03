AM零件旺季 法人買盤焦點

【文‧蔡武穆】

車市銷售火熱，前三季國內各大車廠股價頻頻創高，三陽工業(2206)漲幅高達190%、中華車(2204)漲幅121%、和泰車(2207)也有50%的漲幅。多家汽車零組件供應廠股價亦表現強勁，泰茂(2230)漲幅高達306%居冠、萬在(4543)漲幅204%、光隆精密-KY(4581) 漲幅119%。

台灣汽車零件以AM售後維修市場為主力，上半年產值1,322億元，年增0.3%，下半年進入傳統旺季，AM市場增溫，成為法人追逐焦點，相關類股包含東陽(1319)、帝寶(6605)、耿鼎(1524)、堤維西(1522)、泰茂(2230)等股價表現亮眼。

法人表示，解封以後，汽車使用量增加，維修量急遽攀升，加上美國前兩大車險公司State farm去年起擴大使用AM碰撞件，成為國內AM零組件廠全新商機。

另外，疫情影響供應，導致汽車使用年限普遍拉長，根據標普全球移動調查，美國平均車齡自10.9年延長至12.5年，增加消費者使用AM產品意願，也有利AM產品線成長。

東陽 外資、投信雙買超

東陽是AM市場龍頭，主要生產汽車保險桿、儀表盤、葉子板、引擎蓋、水箱護罩、風扇等，AM事業營收占比70%、OEM占比30%；其中AM產品中有65%銷往美國。

2022年營收212億元，年增15.79%，EPS 3.64元，今年第三季營收61.54億元，較上季成長10.86%，累計前三季合併營收173.04億元，較去年同期累計成長8%。

除了AM市場之外，東陽也跨進大陸新能源車OEM市場，包括上海廠、安徽廠及長春綠色智造基地等三廠，供應美系電動車、大眾及奧迪汽車。下半年中國車刺激車市政策，OEM事業營運將回升。

東陽股價自高點86.7元回落至74元(11/1)，年初以來漲幅將近一倍，法人預估今年EPS 4.66元，本益比16倍，十月份外資買超10309張，投信賣超2654張，跌破月線、季線有撐，目前KD值已來到相對低檔，進場靜待落底轉強。

耿鼎 第三季營收六年新高

耿鼎主力產品為汽車鈑金零件，專攻AM市場，北美占比60%~65%、歐洲佔15~20%，中東、中南美洲與中國都各佔5~10%。

2022年營收24億元，年增24%，EPS 2.04元，今年第三季營收為6.95億元、年增22.1%，創下近六年來單季新高，前三季營收為19.38億元、年增7.7%。第四季出貨旺季，營收可望攀上今年高峰。

除了歐美AM市場需求相對穩定之外，公司為第一家獲大陸平安財險支持的NSF認證AM鈑金件廠，更樂觀大陸擁有高汽車保有量，將持續帶動未來AM市場需求繼續成長。

耿鼎股價盤整將近一年，10/24一根長紅Ｋ突破盤整區間，11/1來到30.3元，十月份外資買超3015張，投信買超245張，若能守住前高28.2元，將再有一波攻勢。

泰茂 擺脫虧損，股價飆漲3倍

泰茂主要生產汽車引擎活塞環，搶攻AM市場營收占比71%，在中國有團膳及酒水事業，佔22%，活塞環市場主要分布在北美洲、南美洲，並以美國、墨西哥、巴西為主要銷售市場，2022年營收5億元，年減10%，EPS 3.17元，年增4000%，擺脫二年來的虧損。

解封以來，全球車用零組件市場增溫，泰茂今年第二季營收落底轉強，來到1.33億元，季增19.2%，年增22.63%。第三季營收1.87億元，季增40%、年增35%，累計前三季營收4.29億元，年增15.8%。

除了AM市場之外，泰茂與工研院以類鑽碳薄膜技術，開發出節能的「黑鑽活塞環」，搶進OES市場，目前切入美日國際公司，衝刺營收。另外，鑒於未來電動車潮流，泰茂擴增儲能事業部門，目前已研發出1 KW~50 KW之智慧儲能系統，申請專利中。

泰茂股價年初以來從低點32元飆升到128.5元(11/1)，漲幅三倍之多，十月份外資買超687張，股價高檔盤整。

法人認為，泰茂這波漲幅奠基在儲能設備的發展，隨著中國酒水市場業績成長，又添加營收動能。讓泰茂除掌握既有AM後修市場利基外，加上儲能及酒水雙軌挹注營收，看好泰茂未來股價表現。