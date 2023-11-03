泰茂實業四箭齊發 五年內衝市值百億

【文‧蔡武穆】

泰茂實業(2230)是全台最大的活塞環製造公司，因應未來電動車潮流，四年前擴增儲能事業部門，在中國大陸亦有子公司負責團膳及酒水業務，演變成一個多角化經營的事業體。

三十年精耕 自有品牌行銷一百多國

泰茂實業成立於一九九一年，承接中國交通公司CTI活塞環設備及技術，並沿用CTI品牌至今三十二年，但若以CTI品牌歷史來算，今年剛好第五十年，整整走過半個世紀。

目前公司業務以活塞環為主體佔營收71%，酒水佔16%、團膳佔6%，新創的儲能系統正申請台灣、美國及歐盟專利，認證過後，可望成為公司第二項營收主力。

活塞環是汽車引擎的關鍵零組件，少了它，引擎將無法產生動力，過去市場由美、日、德大廠所把持，泰茂打造自有品牌CTI搶市，經過三十多年的努力，目前年產一千多萬件活塞環，行銷一一○個國家，打破三國鼎立的局面。

技術門檻高 多項專利在手

走訪泰茂工廠，可以看見作業人員拿著尺規細心量測，角度、斜度都必須精準到位，董事長呂萬賢說，「活塞環很像黑手，表面上是研磨，其實暗藏很多的技巧」。

總經理呂萬傑說：「如果只是研磨，在價格上必不能與小廠競爭」，因此，泰茂注重人才及研發，尋求專利上的突破，成立之初即取得鋼質油環的多項專利，使生產標準化、量產化，在眾多小廠中脫穎而出。

呂萬傑提到，活塞環是活的東西，相當仰賴人力，固定的零件可以用機器手臂夾取，但是活塞環有開口，若用機器手臂夾取，夾太大力會斷掉，夾太小力則加工不精確，要全自動化不容易。

「鋼套、活塞只要三台機器就可以完成，活塞環最難做，至少要十五台機器才能完成！」技術門檻相當高。三十多年來，泰茂不斷吸取國外的技術及經驗、併購優質工廠做技術上的調整，俾能與國際大廠並駕齊驅。

交期短 客製化取勝

呂萬傑說，泰茂是以交期及客製化取勝，美、日大廠都是計畫性生產，要六個月才能出貨，泰茂只要三個月，甚至六十天就能出貨，對於國外客戶相當有吸引力。

另外，大客戶有特殊要求，一般小廠無法承擔，泰茂則照單全收，藉此提升QC及生產能力，慢慢獲得客戶認同，在市場累積知名度。

省油「黑鑽活塞環」 搶攻OE市場利器

活塞環原是傳統汽車零件產業，泰茂在研發過程中特別注重節能，十年前與工研院合作，以類碳鑽薄膜技術研發出「黑鑽活塞環」，能降低活塞環的摩擦係數，省油至少8%~10%，目前已經打進各大國際公司，成為泰茂搶攻OE市場的利器，也為日後的儲能事業埋下發展契機。

目前泰茂的市場分布在北美洲及南美洲，佔45%以上，並以巴拿馬子公司作為中南美洲的轉運站，細分來看，美國、墨西哥、巴西為主要銷售國家，尤其美國市場耕耘已久，在客戶心中有一定的份量。

不打價格戰 接單放量持續成長

中國部分，有子公司在浙江普禮專營內需市場，年產三百萬到四百萬個活塞環套件，以少量多樣取勝，生產交期比其他廠快速，尤其是鋼質油環及黑鑽活塞環，深獲中國大陸原廠及AM後修市場好評，只要談到高質量的產品，就會想到CTI品牌，有實質的競爭力。

呂萬傑說，CTI品牌在國際上具有知名度，不易被競爭者所取代，產品價格會依市場需求調整，但不會打價格戰，也不會跟著競爭者的價格起伏，是公司最大的利基。

去年以來經濟不景氣，泰茂接單仍不斷成長，許多大廠在測試完之後，訂單逐步放量，品牌效應陸續浮現。

轉型發展新能源 研發智慧儲能系統

全球力拚節能減碳，電動車成為重要的發展項目，電動車沒有引擎，用不到活塞環，泰茂在四、五年前就已經察覺到危機，開始尋求轉型，往儲能產業發展。

呂萬傑說，鑑於車用電池危險度較高，一旦發生意外，賠償損失很大，不符合公司的經營體質，因此，鎖定民用、商業用、工業用之儲能系統作為發展目標，已經完成1 KW、5 KW、10 KW、50 KW之智慧儲能系統，同步申請台灣、美國、歐盟專利，目前已通過二項專利，第三項專利尚在審核中。

所研發的智慧儲能系統，太陽能充電與室內充電並行、手機APP可遙控設定，他進一步說明，晚間五點到八點是用電高峰，未來這段時間電價更高，可以利用白天儲存的綠電節省電費，達到削峰填谷的功效。

呂萬賢也看好儲能的趨勢，他說明，歐盟已經開徵邊境碳稅，未來工廠都必須做好節能減排，沒有達到減碳目標的，就必須花錢買碳權出口商品，儲能系統可以產出綠電，幫助廠商節能減碳，相當具有前瞻性，50 KW專利拿到之後，會繼續朝100 KW、200 KW前進，是未來發展的重點。

雖然公司極力發展儲能產業，但也不會偏廢原有的活塞環事業，呂萬傑說，電動車是未來的趨勢，以目前來看，僅占全球車市的15%~20%，燃油車仍然是主流，AM後修市場還是很大，泰茂會持續在國外積極佈展，爭取新客戶，保持國際上的領先地位。

布局團膳、酒水事業 營收逐步走高

另外，團膳、酒水事業同步並進，泰茂原就投資台商在中國大陸的池上便當，服務當地的台商，現更擴充到酒水販售，中國大陸對於酒的需求量大，目前已佔其營收16%，隨著市場擴充，營收將逐步走高。

泰茂能在市場屹立不搖三十年，董事長呂萬賢歸結於創新與制度，不管是活塞環還是儲能產業，都時時刻刻保持創新的態度，才能走在時代的最前端。其次，有完善的制度才能產生好的團隊，泰茂的每一個部門都能獨立運作，發揮創新達到最好的績效。

最近泰茂實施員工認股，「員工投資多少，公司相對補助多少，等於花一半的錢，就能擁有公司的股票」，讓員工跟公司一起成長，提升向心力。

呂萬賢說，泰茂不是單一企業，目前有子公司在各行各業發展，可以承受任何的經濟變動，整體布局來說，從傳產擴增到新能源，再延伸到酒水、團膳的多角化經營，體質更加穩固，目前市值大概四十億元，期盼在五年內能成為市值百億元的企業。