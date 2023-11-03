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萬六攻防戰 留意IC設計、蘋果Mac概念股
【文‧陳春霖】
1206期《理財周刊》特別針對匯率與大盤指數，根據歷年相關走勢提出詳細說明，此波段台幣不能貶破32.5元關卡，若破將與大盤指數交叉，預期難逃短線偏空走勢，若守穩表示大盤與匯率走勢將脫鉤，重新回到攻漲上升軌道，目前則在32.38至32.45元附近震盪，因此建議投資人需密切觀察匯率變化以及量能高低，為進場或加碼時機。
央行總裁透露「破底」紅線 政策守萬六短線多空拉鋸
市場有一個說法，價漲量縮表示無人賣，後市仍有攻漲機會；價跌量縮表示無人買，後市則仍有向下探底的可能。以目前量能僅都在2,500億元下緣，很明顯就是量縮價跌格局，指數盤久仍有下跌趨勢，需待量能衝高至2,800億元以上時，攻漲機會較大，雖然官股行庫10月中旬以來持續買超，10月26日指數大跌285點時，官股行庫買超81億元，雖創近日新高，但未達百億以上量能，顯然尚未見到落底訊號。
央行總裁在近日接受媒體採訪時透露，指數萬六為其破底的概念，顯然政策上以萬六為其短線保衛戰，此處也將成為多空籌碼拉鋸，理周投研部建議，萬六會是多方力守防線，萬六之上仍以個股表現為主，而本週除蘋果Mac新品發表外，最受矚目應是兩大IC設計大廠高通與聯發科的動向，因此IC設計與蘋概相關個股如股價技術線型在月線之上者、第三季獲利高於兩季者，較容易受買盤青睞。
【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1210期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP】
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