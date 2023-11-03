高利債市投資策略

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧洪寶山】

此時買美債 是接刀子還是撿便宜

但是投資人正在密切關注中東以巴衝突是否會進一步升級，加薩走廊的局勢發展引發了市場的焦慮，美債向來為避險工具，資金湧入美債市場也可理解。但此時進場買美債，是接刀子？還是撿便宜？相信這是今年底最熱門的話題之一。

先來看看官方的觀點，10月26日美國財政部長葉倫表示，最近美國長債殖利率的飆升反映了人們對美國經濟的信心，而不是出於對美國赤字上升或經濟衰退的擔憂。說得真好，葉倫不管是擔任聯準會主席還是財政部長，立場都是一致的─言論盡可能安撫市場、陽光希望。

反過來說，葉倫可能想轉移市場對於赤字上升或經濟衰退的焦點，這不意外，因為美國又要發債了，特別是以色列每天猛力轟炸加薩走廊，拜登跟國會要求一千億美元的追加預算，包括對以色列、烏克蘭和台灣的國防援助。

拜登透過媒體對國會喊話，表示不能放棄烏克蘭跟以色列，因為這是捍衛美國的民主價值觀，一旦後退，盟友就不再相信美國。所以可預期到頭來，國會將會通過一千億美元的追加預算，而財政部就要努力籌資，也就是發債。

發美債增赤字 明年會不會被降評

美國財政部10月20日公布的資料顯示，美國2023財年的預算赤字為1.695兆美元，比上一財年增加了約3200億美元，增加幅度為23%。這是美國歷史上第三大的預算缺口，僅次於受COVID-19疫情影響的2020財年和2021財年。

美國財政部11月1日宣布最新發債計畫，在公布之前的10月31日，美國財政部下調聯邦政府借款規模預期至7760億美元，較7月末的前次預計借款額8520億美元下調760億美元。也就是說，到12月底，美國財政部預估的現金餘額為7500億美元，和此前預計的規模相同。美國財政部解釋借債規模減少的部分原因是，加州和其他州的遞延所得稅收入數額巨大，這些地區因自然災害而獲准延期繳稅。

借款規模少一點，是不是發債規模可以少一點呢？儘管葉倫表示美債殖利率上揚是反映美國經濟強勁，但是新的預測代表第四季借款金額創下歷史同期新高，在更久的高利率前瞻指引背景，市場遲早還是會炒作美國赤字危機的題材，尤其明年是美國總統大選年，今年眾議院議長改選舉行了四次，歷時三周才確定，誰知道明年會不會又發生美債降評事件。

終點利率維持高位 到底還要多久

自2022年3月以來，聯準會已升息十一次，目前聯邦基金利率為5.25%~5.5%。由於升息對市場的影響具有遞延性，所以聯準會的立場由更高利率，轉變到更久的高利率，10月19日聯準會主席鮑爾在紐約經濟俱樂部發表講話，表示長端美債殖利率的上升可能意味著無需更多升息，並暗示11月例會或維持利率不變。由此可知，聯準會保留了再升息一次的選項，用更久的時間觀察5.25%~5.5%的利率對抗通膨、保就業的影響性。

參考1958年以來聯準會的十二次升息循環可知，終點利率維持高位的時間平均為六個半月，中位數為五個月，最長十五個月(2004-2007年)，次長十二個月(1958-1960年)，最短只有三個月，共出現過三次，如果從七月算起，維持終點利率高位已經超過三個月。

從聯準會升息循環的歷史發現，利率維持高位的時間小於等於五個月的共有七次，接近一半的比例。這說明，更久的高利率在歷史上並沒有想像中的長時間。也因此市場不太相信聯準會還會升息，認為這輪升息循環已經結束，積極抄底十年期美債。

但即使美債殖利率接近升息循環的高點，在過去殖利率下降的四十年裡，押注利率下跌的逆勢抄底交易沒有多少投資者是真正賺錢的，如果長期債券殖利率的趨勢仍然是走高的，現在積極抄底的投資人可能還會遭到洗盤考驗。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1210期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

美國降息時間有得等？高盛：維持高利率環境至明年、看好這兩國股市

【尋找和平的關鍵】EP.05 美國何時停止擴張？

市場預期高利率維持更久時間 美元短票基金受惠

美債殖利率觸頂時機浮現？歷史慣例這樣說

相關新聞

高利債市投資策略

10月19日十年期美債殖利率收盤4.98%，六個交易日後，十年期美債殖利率收盤價都沒有再創新高，意味著市場對於5%的心理關卡還是滿謹慎的，認為在11月2日的聯準會FOMC利率決策會議之前，是個恰當的逢低抄底十年期美債的機會，據美銀統計，上周出現了自3月23日矽谷銀行破產以來最大的單周美債資金淨流入，流入92億美元，看好明年聯準會終止升息週期，抄底美債已成為華爾街明年初投資展望的第一明牌。

AM零件旺季 法人買盤焦點

車市銷售火熱，前三季國內各大車廠股價頻頻創高，三陽工業(2206)漲幅高達190%、中華車(2204)漲幅121%、和泰車(2207)也有50%的漲幅。多家汽車零組件供應廠股價亦表現強勁，泰茂(2230)漲幅高達306%居冠、萬在(4543)漲幅204%、光隆精密-KY(4581) 漲幅119%。

萬六攻防戰 留意IC設計、蘋果Mac概念股

進入11月台股大盤指數面臨萬六攻防保衛戰，選舉行情、作帳行情都無法激起多方買盤鬥志，反而是美提前晶片禁運中國以及美央行是否再度宣佈升息，造成空方氣焰高漲，理周投研部表示，短線以觀察匯率能否守穩32.5元避免與指數交叉，至於個股方面因本週有蘋果(APPLE)Mac新品與上季財報發表，而AI效應已逐步大至PC與手機，高通(Qualcomm)與聯發科(2454)分別推出相關晶片，因此IC設計族群與蘋概股可以留意。

泰茂實業四箭齊發 五年內衝市值百億

泰茂實業(2230)是全台最大的活塞環製造公司，因應未來電動車潮流，四年前擴增儲能事業部門，在中國大陸亦有子公司負責團膳及酒水業務，演變成一個多角化經營的事業體。

民間參與公共建設 雙向溝通創造共好城市

「飯店也BOT，山也要BOT，現在連海也要BOT！」國片《海角七號》中的經典台詞充分展現社會大眾對公共建設的印象。每當公共建設出現在大眾視野，似乎永遠被蒙上一層灰；每當它躍上媒體版面，就得宿命式的與官商勾結劃上等號。究竟民間參與公共建設奠基在什麼樣的治理意涵之上？如何運作？又有哪些具體的成果？

工業城市的解渴計畫 高雄水利局用再生水迎戰缺水危機

無虞的用水是民生富庶的條件，更是產業發展的一劑定心丸，高雄市作為工業城市，擁有豐沛的工業用水需求，因此如何在乾濕季分明的氣候條件下，以及極端氣候帶來的風險中增加城市蓄水並創造水源成為重要議題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。