【文‧洪寶山】

此時買美債 是接刀子還是撿便宜

但是投資人正在密切關注中東以巴衝突是否會進一步升級，加薩走廊的局勢發展引發了市場的焦慮，美債向來為避險工具，資金湧入美債市場也可理解。但此時進場買美債，是接刀子？還是撿便宜？相信這是今年底最熱門的話題之一。

先來看看官方的觀點，10月26日美國財政部長葉倫表示，最近美國長債殖利率的飆升反映了人們對美國經濟的信心，而不是出於對美國赤字上升或經濟衰退的擔憂。說得真好，葉倫不管是擔任聯準會主席還是財政部長，立場都是一致的─言論盡可能安撫市場、陽光希望。

反過來說，葉倫可能想轉移市場對於赤字上升或經濟衰退的焦點，這不意外，因為美國又要發債了，特別是以色列每天猛力轟炸加薩走廊，拜登跟國會要求一千億美元的追加預算，包括對以色列、烏克蘭和台灣的國防援助。

拜登透過媒體對國會喊話，表示不能放棄烏克蘭跟以色列，因為這是捍衛美國的民主價值觀，一旦後退，盟友就不再相信美國。所以可預期到頭來，國會將會通過一千億美元的追加預算，而財政部就要努力籌資，也就是發債。

發美債增赤字 明年會不會被降評

美國財政部10月20日公布的資料顯示，美國2023財年的預算赤字為1.695兆美元，比上一財年增加了約3200億美元，增加幅度為23%。這是美國歷史上第三大的預算缺口，僅次於受COVID-19疫情影響的2020財年和2021財年。

美國財政部11月1日宣布最新發債計畫，在公布之前的10月31日，美國財政部下調聯邦政府借款規模預期至7760億美元，較7月末的前次預計借款額8520億美元下調760億美元。也就是說，到12月底，美國財政部預估的現金餘額為7500億美元，和此前預計的規模相同。美國財政部解釋借債規模減少的部分原因是，加州和其他州的遞延所得稅收入數額巨大，這些地區因自然災害而獲准延期繳稅。

借款規模少一點，是不是發債規模可以少一點呢？儘管葉倫表示美債殖利率上揚是反映美國經濟強勁，但是新的預測代表第四季借款金額創下歷史同期新高，在更久的高利率前瞻指引背景，市場遲早還是會炒作美國赤字危機的題材，尤其明年是美國總統大選年，今年眾議院議長改選舉行了四次，歷時三周才確定，誰知道明年會不會又發生美債降評事件。

終點利率維持高位 到底還要多久

自2022年3月以來，聯準會已升息十一次，目前聯邦基金利率為5.25%~5.5%。由於升息對市場的影響具有遞延性，所以聯準會的立場由更高利率，轉變到更久的高利率，10月19日聯準會主席鮑爾在紐約經濟俱樂部發表講話，表示長端美債殖利率的上升可能意味著無需更多升息，並暗示11月例會或維持利率不變。由此可知，聯準會保留了再升息一次的選項，用更久的時間觀察5.25%~5.5%的利率對抗通膨、保就業的影響性。

參考1958年以來聯準會的十二次升息循環可知，終點利率維持高位的時間平均為六個半月，中位數為五個月，最長十五個月(2004-2007年)，次長十二個月(1958-1960年)，最短只有三個月，共出現過三次，如果從七月算起，維持終點利率高位已經超過三個月。

從聯準會升息循環的歷史發現，利率維持高位的時間小於等於五個月的共有七次，接近一半的比例。這說明，更久的高利率在歷史上並沒有想像中的長時間。也因此市場不太相信聯準會還會升息，認為這輪升息循環已經結束，積極抄底十年期美債。

但即使美債殖利率接近升息循環的高點，在過去殖利率下降的四十年裡，押注利率下跌的逆勢抄底交易沒有多少投資者是真正賺錢的，如果長期債券殖利率的趨勢仍然是走高的，現在積極抄底的投資人可能還會遭到洗盤考驗。