「電腦麻ㄟ找孔縫」北市府新工處智慧化維護道路

【文•林怡妏】

道路是國家重要的公共建設，近年中央及地方政府投入眾多預算積極推動「路平專案」，作為首善之都的臺北市，道路巡查養護亦為臺北市政府的重點施政項目之一。為提供人車一個安全的用路環境，針對中山區道路的巡查與修復作業，臺北市政府工務局新建工程處與聖東營造股份有限公司依政府採購法合作，透過智慧科技巡查及維護中山區道路並改善該區域的道路環境。

「臺北市中山區道路巡查維護修繕成效式契約」榮獲第21屆金擘獎政府團隊獎與民間團隊獎優等殊榮。首創將成效式契約運用於道路零星修繕及維護工作，有別於傳統技術與「過程導向」的契約型態，改以「產出」與「成效目標」作為專案成效的評估重點，不僅能鼓勵廠商善用其專業提出創新工法，而且這種以成果導向的新型態契約，還能減少政府機關人力負擔及繁瑣的行政作業，為道路養護工作帶來新的管理方式，進一步鼓勵聖東營造運用智慧科技優化道路巡查作業，提高維護效能與效率，給用路人更優質的道路服務品質。

值得一提的是，聖東營造特別導入AI人工智慧進行大數據運算，開發「道路缺失自動辨識系統」，並透過「道路環景檢測車」進行鋪面檢測、人行道檢測、設施物調查等道路巡查與維護作業，節省人力巡查成本。另外，聖東營造也建置資料庫搜集道路資訊，一方面透過大數據分析，作為爾後道路維護之參考，另一方面則可做為開發新材料與新工法的重要參考資訊。