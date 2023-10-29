打造IT人的最佳工作環境 資拓宏宇獲得最佳IT雇主獎

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臺灣原生的資通訊服務公司資拓宏宇於10月18日自數位發展部唐鳳部長手中接下「IT Matters Awards」之「最佳IT雇主獎」肯定。IT Matters Awards由數發部產業署指導、IMA資訊經理人協會主辦，目的是表揚那些為建立優質IT人才工作環境作出顯著貢獻的企業與個人，而其中之最佳IT雇主獎則是表揚為IT人才提供友善環境並成為IT人才最佳工作場所的企業，資拓宏宇從許多優秀企業中脫穎而出，也是資拓宏宇在資通訊產業中雇主品牌的實質肯定。

最佳IT雇主獎的評選包含重視IT人才培育、提供IT人才良好工作環境、IT人才招募的優勢與成效，以及IT社群與社會貢獻等四個面向，對於企業雇主的審視嚴謹與周延。資拓宏宇滿足四個面向並獲50位評審一致的肯定，能滿足資訊人才在工作環境的身心發展及持續留任的需求。資拓宏宇執行長王芝和表示，優秀的IT人才市場上非常搶手，而資通訊產業更是IT人員相當密集的產業。疫情以來面臨員工轉職或與各大園區搶人才，讓我們更加關注IT人才招募、發展、留任的議題，因此，資拓宏宇的人力資源發展制度以IT人才為出發，始於讓員工安心並兼顧自我成就的滿足感，因而能滿足四個評選面向，是勝出關鍵。

在IT人才培育上，資拓宏宇投入人均訓練時數突破100小時，各式證照訓、專案和技術分享、全額補助外訓並發放重點證照獎勵金等；在提供良好工作環境面向，資拓宏宇則採彈性工作模式，讓員工可調整到班、下班時間；亦實行混合居家、到班模式，輔以施行行動打卡，讓員工能有更大幅度的彈性，進而讓生活與工作能快速調整平衡，這是新一代年輕IT人員相當重視的關鍵。此外，資拓宏宇在原本已優於法定特休天數之外，增加育兒津貼補助方案並持續優化改善各項福利，其中增加陪產假、產假與婚假之天數，提供新生入學假、有薪家庭照顧假與全薪居家隔離檢疫假，以及擴至員工眷屬之全額負擔團體保險等7項措施，於民國109年獲新北市政府認可，由勞工局局長陳瑞嘉親自頒發「最佳友善家庭職場」獎狀。在IT人才招募的優勢與成效面向，資拓宏宇長期與專業數位人才培訓班合作甄選結訓的IT人才，同時也透過產學實習、員工推薦、校園徵才博覽會等措施開啟多元徵選管道，搭配線上視訊及彈性面談等IT人才友善招聘措施，此外，資拓宏宇提供高於業界水平的健檢規格、Happy Hour歡聚、獎勵社團、樂活講座，讓員工在公司生活更幸福。在IT社群與社會貢獻面向，資拓宏宇很榮幸參與了1197天的國家防疫任務，在科技防疫上貢獻專長，亦鼓勵員工響應公益活動，持續舉辦海洋淨灘活動，並實行綠色採購，希冀能對環境永續付出一份心力。

展望未來，資拓宏宇將持續努力超越昨日的自己，一直作IT人才的「最佳雇主」。