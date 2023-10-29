法人4Q買超大追蹤 法人換股3條件

文‧陳春霖、蔡武穆

時序進入10月底，第三季財報將陸續出爐，法人年度最後衝刺績效也緊鑼密鼓展開，尤以投信主動型與被動型基金先賣股騰出部位後，開始大舉買進標的成分股布局，由於上半年受惠AI狂潮來襲，多數法人績效亮麗，不過，第三季隨著主流股與大盤指數回檔修正，影響下半年表現，因此第四季挑選成分股顯得格外重要。理周投研部表示，今年第四季法人換股操作因適逢大選年與往年稍見不同，大致歸納以下三條件選股供投資人參考。

理周投研部指出，外資作為較受國際局勢影響，且換股挑股較具機動性，而今年因適逢大選年，投信法人在換股或選股上多少仍有政策影子，尤其在大盤走勢偏弱時，權值股、金融股與生技股仍是其著墨標的，與八大行庫官股有分進合擊態勢，然這類股只求穩對高績效表現難以奏效，因此能夠創造波段高額價差個股會是首選標的。

法人換股三條件 舉例說明

現階段法人換股三條件其一是近日投信呈現買超情形，且仍持續站在買方者；其二是上半年獲利，第三季每股稅後獲利(EPS)仍高於前兩季者可不畏高檔持續加碼，前述兩條件為必要符合條件者，且持股率短線不宜過高者；其三是本益比已在高倍數，且投信持股比已達飽和者可待回檔修正再進場。

或許上述說法較籠統，理周投研部以實例做說明較清晰，先從上週(10月20日以前)投信近日買超個股，例如至上(8112)、瑞儀(6176)、萬潤(6187)、威剛(3260)、高技(5439)、群聯(8299)、致伸(4915)等，持股率約在1.2%至4.22%，以萬潤最高，其次是威剛3.91%，買超張數則以威剛最多達5,169張，其次是瑞儀達3,214張。

若以前述三條件來看，萬潤即因投信持股率已達滿足點，10月23日開盤隨著大盤走弱而下跌，另至上、瑞儀以及威剛等則呈現逆勢上漲，其中威剛持股率雖高但基本面轉強，上半年稅後純益3.41億元，每股純益1.11元，上週自結前三季營收226.66億元，營業利益7.02億元，稅前獲利10.65億元，以現增後股本約29.35億元計算，稅前每股獲利3.63元，且以九月來看，營業利益率已達7.9%，較第二季的2.07%大幅成長，這就是條件二「可不畏高檔持續加碼」。