大地之腎與濕地守護者

【文‧林怡妏】

「台灣天然的濕地環境一直是東亞一帶候鳥遷徙的中繼站，每年來到台灣的候鳥數量非常可觀，受到國際的關注。」台灣濕地保護聯盟理事長康敏捷表示。

事實上，濕地不只是生物的家園、鳥類的休息站，它更是人類在面對氣候災害時最好的天然屏障。

為什麼我們需要濕地？

翻開保育地圖，可以看到濕盟認養的濕地遍及宜蘭與西南沿海一代，康敏捷說，過去濕地保育意識匱乏，從沿海的泥灘地、內陸的埤塘、魚塭到各式都會型濕地都遇到許多破壞，其中人為開發與污染是一切的濫觴。

為了阻止各方勢力大舉入侵，破壞難得的淨土，濕盟在1996年成立之後便開創濕地認養模式，積極爭取認養國內濕地與保護區，目前面積已超過五千公頃。

濕地保育需要投入人力與財力，即便是國家劃設的重要濕地，政府挹注的保育經費仍然有限，基本上濕盟得自己招人、募款。究竟是什麼原因讓這群人甘於奉獻心力為濕地請命？

濕盟秘書長鄭仲傑說，濕地在整個地球環境中扮演著不同的角色、提供許多重大功能，其中包括生態功能、防洪功能、淨水功能與碳匯功能，濕地的重要性不容忽視。

「濕地是目前國際公認整個地球上生產力最豐沛的生態系統，」鄭仲傑舉河口濕地生態系為例表示，在河口地區有許多自河川上游沖刷下來，富含養分的泥土、砂石與枯枝碎屑，這些泥土因重力而沉積，同時受到河口植物阻攔，形成動物們賴以為生的棲地基質。

而濕地植物的枯枝敗葉經分解形成的有機質，成了建構河口濕地食物鏈的重要基礎。它或是被初級消費者所吸收，或是隨著潮水被帶到鄰近海域，吸引魚、蝦、貝、蟹繁殖，而這些生物又吸引更高階的動物，像是鳥類、兩棲爬蟲類、哺乳類棲息，進而孕育出豐富的生態環境。

鮮為大眾所知的是，濕地除了提供生態功能，它還同時擁有蓄水、防洪的功能。「濕地是水與土之間的緩衝，」鄭仲傑表示，一旦遇上強降雨事件，濕地能發揮滯洪功能，讓水得以注入、下滲涵養地下水層，即便洪水水量超過濕地可容納量，濕地中的草叢、樹木也能減緩水流、削弱洪水的破壞力。

對於面臨極端氣候威脅、降雨朝型態「短延時、強降雨」發展的台灣來說，濕地像是一個天然的屏障，能減輕洪患帶來的破壞力。

西海岸的綠色長城

台灣目前共有近六十個規模不等的濕地，尤其在西南沿海，北從雲林湖口，嘉義東石、布袋，台南北門、七股、四草，南至高雄茄萣、永安等鹽田地帶，以及朴子溪、八掌溪、曾文溪、鹽水溪等河口濕地都被劃設為國家重要濕地，由北而南搭起一座百里長的綠色長城。

這些濕地有些是天然濕地，有些則是人為濕地。康敏捷舉例，「像是台灣西南沿海過去有許多鹽田，在鹽業公司退場後，土地被收歸國產署管理，這些廢棄鹽田及相關水路在無人為破壞、自然交替之下生長出紅樹林，然後漸漸開始有魚、蝦、貝類繁殖，成為候鳥越冬過境時重要的停靠站，這類濕地就屬於人為濕地。」

另外，近年保育有成的鰲鼓濕地早期同樣也是從事農、漁、牧事業及種植甘蔗的大本營，後來因地層下陷嚴重、海水入侵無法繼續耕種，舊有魚塭與農地形成天然蓄水池，久而久之建構出完整的濕地生態，吸引超過百種鳥類與候鳥停留，並被劃設為濕地保育園區。

多方角力下 濕地保育的難題

當前台灣許多國家重要濕地背後都有濕盟的身影，他們不只認養濕地，也積極爭取將一般濕地劃設為國家級重要濕地，然而，濕地的評選與劃設牽涉層面甚廣，有時需要跨地方政府的合作、中央主管機關的應允以及在地居民的支持。

康敏捷以二仁溪的復育為例表示，「過去下游的廢五金回收與提煉廠聚集，加上大量民生、養殖與工業廢水排放造成嚴重污染。如今二仁溪復育計畫已經走過二十個年頭，不僅河川復育有成，周邊的濕地營造吸引冬季雁群來訪，生物相也逐漸豐富。」

為了守護這個由眾人投入心血重建的美麗景致，濕盟積極爭取劃設二仁溪口為國家級重要濕地，然而二仁溪橫跨台南、高雄兩個縣市，雙方如何合作、共同治理這條河川是個考驗。鄭仲傑表示目前兩縣市已達成合作共識。

來到中央政府層級，還需考量到濕地範圍的劃設是否與水利工程作業有所衝突，對此，鄭仲傑表示濕盟正積極地與二仁溪主管機關第六河川局進行協調，希望今年可以進入審議程序。

最後，也是最重要的工程便是與在地居民的溝通。鄭仲傑提到，二仁溪流域一帶有許多社區，濕地的劃設是否危害他們的權益、是否創造正向價值都是在地居民關心的。

「具體來說，像是濕地的劃設是否會限制沿海漁民的捕撈作業，影響他們的生計，又是否能協助地方發展，這些都是地方民眾相當關心的事，也是濕盟要努力去跟他們溝通與協調的。」鄭仲傑補充。

公私協力 公民參與

「濕地的劃設並非完全限制人類的使用行為，」鄭仲傑表示，「只是要如何達到永續利用，需要花時間去與地方民眾溝通，因此在實務的推動上並非想像中容易，需要公部門與民間團體協力來去推動。」

濕盟除了與台南水利局、水利署第六河川局合作共同營造濕地環境，也推動環境教育活動，透過志工培訓與特色課程帶領學生探索濕地生態。

當環境永續成為顯學，永續發展的關鍵在於將環境意識深植於市民的日常生活中，當每個人都能不斷地與所處的環境、生態產生連結，便會自然而然地去守護它。