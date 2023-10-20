攀爬憂慮之牆 季報選好股

【文‧陳春霖】

理周投研部則指出，欲在第三季財報中選出好股，可從九月營收推估整季獲利表現，再輔以歷史數據Q1與Q2毛利率維持或成長者，第三季毛利率則呈現成長者，顯示其產品優化或轉型奏效，個股有機會展現強者恆強的走勢。

以巴地緣衝突加劇 恐衝擊台股選舉行情

先從以巴地緣衝突談起，十月五日巴勒斯坦哈馬斯發動對以色列襲擊，雖然造成油價與美元預期心理的上漲外，原本多數法人與市場均認為自2000年以來以巴已有六次衝突，此次在多數阿拉伯國家呼籲雙方克制下，並不會擴大，因此影響不大。

不過，十六日以色列報復範圍增大後，全球股市稍見波動，台股也不例外十六日跌逾百點，不過，美股本週一開盤四大指數紛上漲，道瓊更大漲三百餘點，大舉掃除以巴衝突疑慮，台股周二也以上漲回應，因此短線仍需密切觀察此事件的發展，避免操作不利。

另外，從九月各項經濟數據評析，財政部公布的出口數據優於市場預期，由AI相關產品帶動資通與視聽產品達82.6億美元，呈現大幅成長，半導體回穩，不過印刷電路板(PCB)與發光二極體(LED)仍不好，至於進口額雖仍衰退但減幅已有縮小。而採購經理人指數(PMI)達48.2%，較八月上升，但未達50%以上的較優表現，以化學生技醫療與電子光學出現急單，其他產業則乏善可陳。

解析了許多，探討回歸到產業面，九月傳統產業包括生技醫療均無營收創高者，多數表現均低於市場預期，第三季整體財報不會好看。金控則因防疫險困擾降低，前九月獲利年增6%，類股或許可納入防禦型成分股方向布局。