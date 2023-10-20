【文‧洪寶山】

以國圍城報復 伊朗會不會介入

聯合國譴責哈瑪斯突襲以色列的行為，但對於以色列宣布全面圍困加薩走廊，也深感心痛，畢竟二百萬巴勒斯坦百姓集中在大約是一點三倍的台北市般大的土地上，面對以色列的猛烈攻擊，加薩走廊勢必將會有腥風血雨的殺戮。

阿拉伯國家紛紛聲援巴勒斯坦，並呼籲以色列不要再擴大戰火，否則將介入，沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼說：「阿拉伯世界有自己的紅線。」伊朗外交部發出1978年以來最強硬警告：「如果以色列軍隊繼續進攻加薩，伊朗將不得不干預，六十萬大軍隨時待命」。

巴勒斯坦是個地區，偏偏猶太教、基督教與伊斯蘭教的共同聖地─耶路撒冷就在巴勒斯坦，歷史的新仇舊恨糾結，恰巧俄羅斯就信奉從基督教分裂出來的東正教，於是俄羅斯自治共和國車臣的領導人卡德羅夫表態支持巴勒斯坦，並提出派遣軍隊擔任維和部隊，「調解」以色列和哈瑪斯之間的衝突。普丁沉默四天後出聲：「這是美國在中東，政策失敗的明顯例子，它試圖把持，以色列和巴勒斯坦間的協定。」又說：「加薩恐淪為列寧格勒圍城戰翻版。」

眼看著以色列圍城報復行動壓制不下，拜登打算親赴以色列調停，先行派遣福特號和艾森豪號兩個航母打擊群進駐地中海東部壓陣，然後國務卿布林肯先抵達以色列表示巴勒斯坦人應該留在加薩。同一時間，中國也派遣中東和平使者前往以色列調停，但中國支持聯合國的兩國方案，意思是沒有站在美國與以色列這一邊。

美國反制中國 輝達晶片恐牽連

在這件事上，中國頂住美國參議院院長舒曼訪中的壓力，支持聯合國的兩國方案，背後的含意就是挺聯合國所制定的國際規範，而不是西方國家制定的國際規範，暗示著支持1971年聯合國大會2758號決議，也代表著中國想藉著這場以巴衝突，動搖過去美國做為唯一的中東調停人的特殊地位，落實了西方認為中國想插手國際規範的企圖，估計阿拉伯國家可能會對美國的調停方案有意見，最終接受中國的調停方案，否則敘利亞總統夫婦也不用在九月亞運跑一趟杭州。而美國能夠反制中國的其中一張牌就是新版的AI晶片出口管制，據傳輝達的H800晶片也在列管名單之中，最快本周就會公布。

三種模擬情境 油價波動是關鍵

十月十六日以色列跟哈瑪斯停火五小時，讓外國人離開加薩，以及讓人道物資進入加薩。美國首次在元首訪中東之前公布行程，展現誠意爭取阿拉伯國家的支持，拜登很清楚，讓以色列停戰是不可能的，但阿拉伯國家認為以色列目前的反擊已經超過自衛範圍，且有趁機佔領加薩走廊的嫌疑，所以短時間的調停進行人道救援，但接下來的後續發展很有可能類似美國緝拿蓋達組織的賓拉登，而長時間接管伊拉克的情況類似，以色列的斬首行動時間拖越長，估計阿拉伯國家的不滿遲早還是找機會發洩。十一月十五日的舊金山APCE高峰會是個重要的時間觀察點。

彭博社針對以巴衝突做了三種模擬情境，分別是：(1)戰爭僅限於加薩走廊，(2)黎巴嫩、敘利亞多線開戰的代理人戰爭，(3)以色列和伊朗直接開戰，最壞的情況下，伊朗決定關閉荷莫茲海峽，影響全球五分之一油量供給，油價上漲64美元，也就相當於150美元的新天價，影響明年全球通膨率上揚1.2%、GDP下降1%，VIX指數重演1990年上升16點。

當然美國也不是沒有準備，撇開自己能掌握的頁岩油開採之外，十月十七日傳出美國可能對委內瑞拉的制裁鬆綁，如果委內瑞拉能增產填補OPEC+的減產，甚至萬一荷莫茲海峽遭封鎖時能填補上供應缺口，那麼彭博社預估的最壞情況就可能不會出現。

委內瑞拉是美國手中對抗油價上漲的一張王牌，所以巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯十月十五日與委內瑞拉總統馬杜羅通電話時表示：「哈瑪斯的政策和行動不代表巴人」，用意很清楚，希望委內瑞拉就算獲得美國經濟制裁的鬆綁，也要支持巴勒斯坦。