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公園不只是公園 公私協力打造新生活場景

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧林怡妏】

自然、科技與人文藝術，淋漓盡致展現在3.6公里的草悟道。若從空中俯瞰這條北起科博館、南至國美館的綠色廊道，猶如書法中的行草藝術，架構有鬆緊、運筆有緩有急，勾勒出綠意結合科技與藝術的新生活場景。

臺中市政府長年投入資源維護草悟道綠帶景觀，繼勤美誠品綠園道、勤美術館成立，帶動周邊文創聚落與創業基地匯聚，草悟道成了假日人潮聚集的城市綠洲。

在市民廣場的另一頭，距離勤美誠品走路只要三分鐘的草悟廣場前身歷經假日廣場、停車場等不同時期，109年臺中市政府重啟招商，委外勤美集團經營，透過公私協力重整這個公共場域，在2022年以「PARK2 草悟廣場」新姿態開幕，象徵進化版2.0公園，同時力求成為台灣首座「未來公園」。

公部門與民間攜手反轉以往大家對於公園綠地的想像，實地走訪，可以發現這座「大人系公園」透過建築、景觀、視覺設計與藝術裝置，以極具新意與創意的方式實踐了公共建設的內涵，在佔地兩千坪、涵蓋兩層樓的基地中，重塑一個結合商業的開放式公共空間。

地面樓層可見曲面鋁網牆形成的大型溫室，一邊錯落其中的酒瓶蘭搭配大小不同的岩塊，進而減少戶外坐具的配置，人們可以輕鬆隨意就座，在緊追快趕的城市生活中享受片刻愜意；另一邊則試圖在都市叢林中打造一片神秘荒漠，並巧妙植入多家小坪數質感外帶店，打破空間使用侷限。

草悟廣場多年來在不同的場景間轉換，三年前臺中市政府為讓此一空間有改頭換面的新氣象，決定重新招商，並為加速委外經營作業，在原定的促參契約之下，依政府採購法辦理，形成在促參案件中相當少見的混血模式。

在履約成果上，可以看到PARK2 草悟廣場確實發揮了過去在公園綠地場域中少見的成果，使「公園不只是公園，更是多功能的地方生活圈」，不僅帶動草悟道觀光遊憩的人流，也吸引公私部門跨域前來參訪，同時民間業者的營運收入也有顯著成長，達成公私共創雙贏的局面。

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