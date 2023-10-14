順勢操作！達人傳授投資美股心法

【文‧蔡武穆】

SK康德說明，投資美股有兩個好處，第一，越懂美股，操作台股的勝率越高。台灣廠商很多是美國的代工廠，舉例來說，AI伺服器組裝廠緯創、廣達，單子來自Meta、Google，電動車供應鏈單子來自特斯拉，所以操作美股，對上下游供應鏈的敏感度也會增加。

第二，跟權值股有關。台股權值股在美國有發行ADR，如台積電，前一天台積電ADR的漲跌，就會影響台積電盤中或收盤的走勢，一般情況下不會特別明顯，但如果ADR漲跌幅超過3%，對台積電股價就有顯著影響。

*台股、美股差異處

台股和美股的交易規則不同，SK康德歸納出兩點：一、交易的單位不同。台股交易以「張」為單位，一張股票等於一千股，美股交易單位以「股」為單位，可以一股、一股的交易。例如，蘋果股價一七○美元，買一股蘋果換算台幣大概五千多元，同樣是龍頭股，一張台積電要價五十萬元，美股顯然平價許多。所以很多人覺得美股門檻很高，其實是錯誤的想法。(台股也有零股交易，不在本文討論範圍)

二、交割制度不同。台股可以先下單，隔天再把錢匯到帳戶扣款，是T+2的模式，但美國是「圈存制」，也就是說，戶頭要有足夠的錢，才能進行下單。因此，要投資美股，首先要把錢匯到美國券商或網路券商的戶頭，才能進行交易。

不過，現在投資美股的管道很多，也可以用台灣本土券商進行複委託，也就是透過台灣的券商幫你下單到美國市場，不用換匯就可以輕鬆買股票。

至於海外券商、複委託哪種方式較好？SK康德認為，取決於個人的交易習慣和頻率，大抵上，複委託的手續費較高，短線交易者，用美國券商或網路券商的戶頭下單較適合，如果是中長期投資，國內複委託下單就可以滿足需求。

此外，台股有10%漲跌幅的限制，美股則沒有限制，有些人害怕會暴漲暴跌，SK康德說明，財報季對股價影響比較大，往往財報公布就是一翻兩瞪眼，不是大好就是大壞，如果擔心劇烈漲幅，只要在財報公布之前，把股票賣出，就不會受到波及，相對的也會犧牲掉未來可能的獲利。

*順勢操作 從最強勢產業入手

美股有八千多檔股票，讓投資者眼花撩亂，不知該如何選擇，SK康德提出「順勢操作」的原則，先找出強勢的產業，再從強勢的產業中找出強勢的類股及個股。

他說明，台股的強項在電子股，美股包含各式各樣的產業，消費、能源、科技、金融、傳產，科技又有軟體、硬體、半導體之分，產業有景氣循環，建議挑當下最強勢的產業入手，獲利機會較大。

「就像你去買運彩，當然從最強的球隊當中，找你最喜歡的球員」，投資股票有異曲同工之妙，從最強勢的類股中找最強勢的股票順勢操作。以目前來說，有雲端、AI題材的個股，像是Meta、Google，都是不錯的投資標的。

另外，電動車產業以Tesla為首，最近也搭上AI熱潮，推出名為Dojo的超級電腦與NVIDIA較勁，可說是雙重題材。

SK康德長期持有波克夏，他認為，很多投資人每年都會關注巴菲特買哪些股票、賣出哪些股票，其實如果這麼喜歡巴菲特，不如就去買他的公司波克夏，因為它的投資已經幫你做出最好的選擇。

今年以來，SK康德操作美股的績效，Meta獲利幾乎翻倍，Google獲利50%，波克夏長期持有，每年也有10%~20%的報酬。

*技術指標判斷強勢股

操作美股，不能不瞭解美元指數，美元指數和股市呈現蹺蹺板，美元指數持續攀升或維持在高檔，代表市場預期未來升息機率高，推升避險需求，資金抽離股市，下跌機率高。若美元指數由多轉空，對股市就有提振作用，像是2022年美元強勁升值，美股走了大半年的空頭，直到十一月份聯準會放緩升息，美元指數由113的高點反轉，正是股市多頭的起漲點。

技術面來看，SK康德擅長用KD、RSI、MACD等技術指標判斷強勢股，並找出適合的進出場點，他說明，台股和美股的特性不同，台股通常漲二、三個月又修正回來，美股的趨勢性很強，要漲可以連漲好幾個月，甚至好幾年，建議順勢操作，多頭趨勢拉回找進場點。

「通常KD、RSI在高檔鈍化，股價修正回來，會再有第二段的噴出」，今年初的輝達、特斯拉就是這一類型股票，可在長線的多頭趨勢拉回找買點，但這方法不見得適合台股。

*長線大漲小回 存美股收益更高

台灣人喜歡存股，美股適不適合存股？SK康德指出，有兩種人特別適合存美股，一、長期看多美元，與其把錢放在銀行做美元定存，不如去買美股，前面提到，美股的趨勢性很強，很多股票長期看漲，投資美股獲得的收益更大。

二、對於存股績效要求較高的人，台股存股年報酬率5%~6%，如果想要有10%甚至雙位數以上的報酬，投資美股比較有可能達到。

美國的存股跟台灣的存股概念不同，台灣存股以領息為主，美國存股是賺波段價差，康德說明，把線圖拉出來就可一目了然，美國是全球科技的火車頭，股市方向性和股價非常明確，多頭趨勢可以持續好幾年，不像台股暴漲暴跌，長期來看，美股是屬於大漲小回的多頭型態，存股族可以衡量風險承受度，穩健操作。

以個股來說，七大科技股，如Microsoft、Tesla、Google、Apple、Amazon、Meta、Nvidia等，把錢平均分散在這七檔股票，定期定額買入，績效都不會太差。

*美國基金公司產品更多樣

ETF方面，美國ETF和台灣ETF也有些微差異，最主要是管理費用不同，台灣ETF管理費介於0.4%~0.9%之間，美國ETF在0.2%左右，每年都省一點，長期可省下不少的管理費。再來，台灣基金公司僅十到二十家，美國基金公司高達上百家，產品豐富而創新，更符合投資者需求。

舉例來說，以追蹤那斯達克指數的ETF，有原型的QQQ ETF，三倍槓桿的TQQQ ETF及反向的SQQQ ETF，今年度QQQ ETF漲幅40%，三倍的TQQQ ETF漲幅就高達120%，可滿足追逐績效的投資者。

今年七月OPEC+減產、俄羅斯跟進，導致油價上漲，幾個月來原油、能源一枝獨秀，SK康德嗅到油價上漲的多頭行情，在油價七十美元時買進UCO二倍槓桿的原油ETF，目前油價已來到九十美元，僅僅三個月報酬率超過50%，爾後又再加碼XLE美國能源ETF，雖然沒有槓桿獲利多，但已經有十足的報酬。