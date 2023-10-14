AI大時代來了！聚焦AI PC/NB概念股

【文‧陳春霖、蔡武穆】

事實上，英特爾與超微兩大處理器廠在第三、四季分別推出新伺服器平台，欲與輝達(NVIDIA)相抗衡，儘管產品性價比不差，但似乎激不起市場漣漪，反而9/19英特爾舉辦創新日，預計年底推出整合神經網路處理器(NPU)，加速PC AI運算能力，大舉吸引全球目光，投資人或許記憶猶新，當初IBM是電腦巨人卻深耕商用市場，微軟則針對個人電腦下功夫，大好江山被後發的微軟整碗捧去，因此市場認為AI的演變與電腦的發展將如出一轍。

AI伺服器產值三年內大幅跳增

或許前述說法仍較籠統，用數字表達可能比較貼切，法人認為AI伺服器產值將從今年的1.38兆元，至2026年將大幅成長達4.4兆元，增幅二倍餘，反觀PC/NB過去平均有PC約3億台、NB約5億台，產值約7兆元，但去年至今開始受通膨影響消費意願低落，銷售量都在平均線下。

不過，根據英特爾執行長Pat Gelsinger透露，AI PC未來產值將高達8兆元，等於是AI伺服器的二倍，所以真正AI大時代的來臨，將是AI PC大爆發時刻，尤其時序進入第四季，資本市場均在為明年預做準備，提前布局相關強股才能穩操勝算。

把時間拉回今年五月底黃仁勳來台演說時所激起AI旋風，ChatGPT背後的AI伺服器成為市場關注的焦點，然而AI不僅於此，他在演說中表示，AI的iPhone時刻將來到，所有的產業將會被AI重新翻轉，包括手機、PC、科技、工業、醫療及任何的穿戴裝置，其中沉寂已久的PC產業也將被重新定義。

新AI浪潮將延伸到PC/NB產業

今年以來，市場熱烘烘的追逐AI伺服器，相關的個股也激情演出，而此波AI的浪潮，將由AI伺服器延伸到PC/NB產業，過去認為PC已是夕陽產業的論調，將徹底被打破。

AI擴散到PC，由英特爾開出第一槍，9/19創新日上，英特爾宣布推出原代號Meteor Lake的「Intel Core Ultra」處理器，首次整合神經網路處理器NPU(Neural-network Processing)來加速AI運算，無須連上雲端就能進行語言模型的推論，與英特爾平起平坐的超微也同步加速針對x86架構系統增強AI功能，正式擴大AI邊緣運算的商機。

邊緣運算是一種分散式的運算架構，讓處理和儲存功能更接近資料生產之處，減少雲端執行的運算量，如此一來，可以減少延遲和頻寬的使用，縮短回應的時間，輝達執行長黃仁勳也說過，在AI發展的過程中，邊緣運算應用模式將會變得更加重要。

AI邊緣運算市場七年要翻十倍

根據Tractica統計數據，AI智慧邊緣設備的出貨量從2018年的全球1.6億台，到2025年將提升至26億台。而Business insider資料也顯示未來七年之內，AI邊緣運算市場規模將由2022年的156億美元成長到2029年的1074.7億美元，幾乎翻了十倍，年複合成長率高達35.7%。

目前各大品牌廠，包括宏碁(2353)、華碩(2357)、戴爾、惠普緊鑼密鼓搶進AI PC領域，其中以宏碁跑最快，在英特爾的創新日上，宏碁攜手英特爾發表Wintel架構全新世代筆電，並預計於12/14同步與英特爾推出Acer AI應用程式套件，透過OpenVINO工具套件和共同發展的AI資料庫。

華碩在今年的自動化工業展中首次展出AI 邊緣運算電腦，並宣示明年推出AI 筆電。惠普與重大軟體開發商合作，重新設計PC架構，讓用戶使用AI變得更容易。戴爾則從四個面向落實AI技術，「AI-In」中已有一項名為「Dell Optimizer」的服務，即是結合AI，可應用在筆電或是桌機中。業者普遍預估，AI筆電將在明年第三季量產出貨。