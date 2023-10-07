台幣弱救出口 投信買護台股

【洪寶山】

央媽變虎媽 股匯債市波動

先了解了這段背景之後，再來看看2022年底到今年九月為止，鮑爾是越來越鴿派？還是越來越鷹派呢？是的，鷹派！而且越來越鷹，理由很簡單，對於一個央行總裁來說，如果任內放任高通膨蔓延，卸任時抗通膨的任務沒成功，那麼歷史將如何評價這位央行總裁？

但是華爾街就是不想聽鷹派言論，選擇性的撿愛聽的，例如去年底的時候就預期今年上半年將降息，隨著時間的推移，調整成最快今年十一月降息，當然降息的前提是，美國經濟已經陷入衰退，畢竟美債殖利率倒掛已經不是新聞了。

結果呢？現實是，十一月可能再升息一碼到5.75%，而且九月的點陣圖暗示明年的利率展望是更高，一舉澆熄了華爾街明年上半年在美國總統大選前降息的預期，於是十月的金融市場正在面對不想面對的現實─「央媽變虎媽」，消化聯準會傳遞給市場「更高、更久的利率政策」，股匯債市就在這樣的背景波動了起來。

美國勞工市場持續強勁

回顧2022年至今為止的升息路線，大致上吻合聯準會的美國經濟軟著陸的期望，既然主動權在聯準會手上，那麼聯準會最重視的勞工市場就是關鍵。

10月2日鮑爾表示聯準會的重點是在「持續一段時間內實現良好的勞動力市場」。那麼真實的美國勞工市場情況好不好呢？10月3日美國勞工部公布八月JOLTS職位空缺急增69萬個，達到961萬個，白領職位激增，遠超預期，凸顯了勞動力市場的韌性。

職位空缺的增加主要來自：專業和商業服務領域，這部分增加了超過五十萬個職位，JOLTS報告是美國財長葉倫在擔任聯準會主席時最看重的勞動力指標之一，該指標也是聯準會高度關注的勞動力市場資料。

今年二月，JOLTS職位空缺數自2021年來首次降至一千萬大關以下。在二月之前的超過兩年的時間裡，JOLTS資料相當強勁，絕大多數時候都超過預期。

八月份最新的就業資料顯示勞工市場持續強勁，市場憂慮強勁的勞工市場將進一步增加美國經濟軟著陸的可能性，增加十一月FOMC升息的機會。不過，JOLTS資料通常比非農就業資料落後一個月，本周將公布九月非農就業報告，預期美國九月新增非農就業約17萬人。

美債殖利率升 美元指數創高

10月3日JOLTS資料公布後，十年期美債殖利率來到4.81%，三十年美債殖利率升到4.95%，均創2007年以來新高。美元指數升破107關卡，最高來到107.35點，刷新去年十一月以來的十個半月新高，連漲十一周。

10月4日亞洲盤時間十年期德債殖利率升至3%，為2011年以來首次，三十年期美債殖利率升至5%，為2007年八月以來最高水準。很明顯的市場仍在消化九月FOMC會議的更高、更久利率這個議題。

日股跌 觀察歐美股市補跌效應

不過日圓貶破150元關卡，來到150.1568元兌一美元新低後，市場傳言日本央行進場干預，關於這點，筆者認為頗具參考價值，原因來自9月8日人民幣貶到7.3682元兌一美元後，就止貶了，期間也傳出人行干預，雖然這波人民幣貶值沒有跌破前波7.3745元，但也僅差0.085%幅度，所以當日圓逼近前波低點151.9395元時傳出日本央行干預的傳言，算是有依據，當然就看日圓的走勢是不是比照人民幣進入到區間震盪。

不過主動權仍在美元，如果美元繼續強勢，那麼歐元、英鎊、澳幣、瑞士法郎就可能要承擔美元升值的壓力，換言之，在日經225指數本周三天累積-4.18%跌幅之後，最近三周累積-8.96%跌幅，接下來要觀察歐美股市是不是會出現補跌效應。

如果以前波低點為參考依據，那麼台幣這波的貶勢算是比日圓與人民幣來得大，因為10月4日新台幣最低來到32.448元兌一美元，突破前波低點32.048元。台灣央行總裁楊金龍在立法院接受質詢時表示：「若市場激烈變動，央行會進場調節，但基本上『央行沒有防線』，匯率仍由市場供需決定。」

投信買超台股 穩定股市

很能理解央行想藉著這波貶值來幫出口一把，畢竟今年的傳統旺季不夠旺，八月的景氣對策燈號連十藍燈，此刻放手讓台幣去貶是合理的選擇，這麼多年來股民也懂央行的立場，所以在台幣還沒止穩之前，台股下跌也在合理的範圍內，更何況投信自7月31日起天天買超，擺明了就是「穩定股市」，只要不引起恐慌，跟著國際盤連動跌一跌，就當作是洗籌碼了。

值得一提的是，立委提醒央行匯率阻貶會不會踩到美國匯率操縱的紅線，楊金龍表示，美國財政部對於買匯調節比較介意，也就是阻升，至於台灣是為了阻貶而賣美元，美國比較不介意。

這句話的背後意思是，當美國出現金融危機，美元透過貶值將金融災難分散給其他貨幣的時候，不可以藉著匯率阻升拒絕分攤美國的金融災難，難怪有時候台幣升值的幅度相對較小的時候，就會傳出台灣可能列入美國匯率操縱黑名單。

關於台幣貶、外資賣台股匯出資金的議題，根據央行提供的書面報告內容，去年十一月至今年五月中，外資買超台股81億美元，淨匯入52億美元，新台幣升值4.5%，台股漲幅為19.5%。而今年五月中至九月底，外資賣超66億美元並匯出多數股利，淨匯出176億美元，但新台幣貶值4.5%，台股漲5.7%。

市場資金消化外資賣壓

由此可知，不是外資賣股匯出台股就一定要跌，最重要的還是要有基本面，台灣在美中供應鏈脫鉤的賽局裡，搭上AI硬體升級的浪潮，因美方將紅色供應鏈排除在外，台灣供應鏈可以降低價格競爭的壓力，市場的資金消化了外資的賣壓，所以十月的台股能不能向上變盤轉折的第一關就是10月19日的台積電法說會，關注的焦點在於CoWoS先進封裝的產能擴充的情況，輝達的AI供應鏈能不能在明年上半年淡季不淡，攸關台股從17463高點拉回的幅度深淺。